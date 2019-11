Software gestionali: cosa sono le infrastrutture ERP e CRM

Non esiste computer aziendale senza software gestionale, strumento indispensabile per elaborare e registrare grandi numeri, dati, creare tabelle, report e per automatizzare la scrittura di documenti importanti come fatture, ricevute, conti di bilancio. La storia dei software gestionali segue la storia e l’evoluzione dei computer, i primi che furono sviluppati negli anni Sessanta con i primi computer desktop avevano lo scopo di fare calcoli con grandi numeri o serie ripetute, con l’arrivo dei sistemi IBM e Windows da metà degli anni Novanta le cose sono cambiate integrando altre funzioni in infrastrutture uniche e non separate come gli ERP e i CRM.

Software gestionali ERP

Enterprise resoruce planning (ERP) si traduce in pianificazione delle risorse d’impresa, a livello informatico si traduce in un software che in un’unica infrastruttura permette di gestire tutti i processi aziendali come le vendite, gli acquisti, il magazzino, la contabilità e la gestione dei rapporti con i clienti (CRM).

Sap è una società tedesca nata da dipendenti IBM che ha costruito diverse sedi in Europa, è leader e capofila nella produzione di software gestionali ERP. In Italia con il Programma Sap One collabora con diversi partner certificati tra cui la Real Time a Bergamo, Milano e Brescia. L’acquisto dei loro software gestionali prevede la prima consulenza concentrata sul processo aziendale e sulla progettazione di sistemi gestionali e di business intelligence per tutti i settori; seguono l’implementazione, l’installazione e la configurazione di sistemi gestionali, formazione e training, assistenza e sviluppo di sistemi personalizzati.

I software gestionali ERP sono costituiti da una infrastruttura tabulare che comprende database, moduli e connessioni cloud collegati tra loro. Le PMI potranno così usufruire di software desktop e mobile, controllabili da app sia Android che iOS, collegabili e gestibili su più sedi geografiche (fino a 43 paesi e 27 lingue), strumenti semplici e immediati (user friendly) per la gestione completa di tutte le fasi e i processi produttivi e commerciali (business friendly).

Software gestionale con CRM

I software gestionali Sap integrano funzioni CRM Sales e Service integrati. CRM sta per “gestione delle relazioni con i clienti”, l’automazione di certi passaggi migliora l’immagine dell’azienda, la percezione dei clienti finali e la loro fidelizzazione. Un’automazione user friendly e business friendly è utile anche nella gestione dei rapporti con le aziende partner comprese rifornitrici di materiali informatici o fisici (cancelleria, merci, eccetera) per una diffusione positiva e naturale dei brand.

Gli scopi principali di una funzione CRM sono i seguenti: mantenimento costante dei rapporti con i clienti, aumento delle relazioni e delle fidelizzazioni longeve, diffusione del brand o del nome dell’azienda positivo tramite passaparola positivo. In termini informatici si traduce in un’infrastruttura che comprende cloud potenziati specifici, Sap C4C sta per Cloud For Customer costruito e personalizzabile per vendite, servizio, marketing, commercio, fatturazione. Nel 2010, Sap elaborò un sistema chiamato Hana (High Performance Analytic Appliance) per l’elaborazione di processi complessi anche su numeri alti di passaggi e transizioni da una funzione all’altra, da cloud locale ad esterni raggiungibili anche da Web desktop e mobile.