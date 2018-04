Sosia di Donald Trump è Dolores Antelo: lo scatto è virale

Si dice che ognuno di noi ha 7 sosia nel mondo. Sarà vero? Anche i personaggi famosi e influenti hanno dunque i sosia. Sembra che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per conoscere il suo sosia debba recarsi in Spagna. La signora Dolores Leis Antelo, contadina spagnola, è diventata famosa in tutto il mondo perché somiglia tanto al capo della Casa Bianca. Tale notorietà è dovuta a una foto pubblicata sui social nei giorni scorsi.

Donald Trump della Costa della Morte

Dolores è una persona semplice che vive in una zona rurale della Spagna e mai avrebbe immaginato di diventare così famosa. Tutto è partito da un’intervista rilasciata al tabloid spagnolo La Voz de Galicia, incentrata sulla sua vita a Nanton, La Coruna. Quando quella foto è finita su Instagram e Twitter, però, ha fatto scalpore.

Adesso la signora Dolores viene chiamata ‘Donald Trump della Costa de Morte’, un’area della costa della Galizia. Durante l’intervista, la Antelo ha dichiarato: ‘La mia foto sembra che abbia viaggiato molto. Dico che è per il colore dei miei capelli’.

L’euforia della figlia di Dolores

La figlia della contadina spagnola, anche lei elettrizzata per la somiglianza, ha affermato: ‘Immagina se fossimo nella famiglia di Donald Trump!’. Lo scatto virale ha ottenuto migliaia di ‘like’ ed ha spinto tante persone a postare scatti di persone che somigliano molto a Donald Trump. Tanti internauti hanno osservato che tutti hanno un sosia e per il leader Usa quella persona si trova nelle campagna spagnole.

Dolores coltiva i campi col marito

Dolores Leis Antelo vive e coltiva i campi con il marito da circa 40 anni in una fattoria a Cabana de Bergantiños. La signora non possiede cellulari e pc. Ad immortalarla, recentemente, è stata la giornalista Paula Vasquez. La foto che la mostra in un campo, con la zappa sulle spalle, ha calamitato l’attenzione del popolo del web: difficile non cogliere la rassomiglianza con Donald Trump.

La contadina spagnola aveva rilasciato un’intervista sulla reazione degli agricoltori alle recenti tempeste. ‘Dolores si era recata alla sua fattoria per raccogliere alcuni cavoli. Così ho parlato con lei per un po’ mentre una ragazza la stava fotografando e ne ho approfittato per scattare un’altra foto con il mio cellulare’, ha raccontato la giornalista spagnola.

La Vasquez aveva gradito lo scatto, pensando di pubblicarlo su Instagram. Una scelta più che azzeccata, visto il successo ottenuto. Eppure all’inizio la reporter iberica non aveva colto la somiglianza tra Dolores e il presidente Trump. A notarla sono stati tanti internauti. Lo scatto ha ricevuto oltre 8mila ‘mi piace’ e 4.700 retweet.

La cugina di Donald Trump

Finora Trump non ha scritto e detto nulla sul suo sosia spagnolo. La Vasquez invece ha detto a Faro de Vigo che Antelo è lieta di rassomigliare a una persona così potente e famosa. La giornalista ha anche rivelato che adesso molte persone chiamano Dolores la cugina di Donald Trump.

Inutile sottolineare la miriade di commenti ricevuti dallo scatto che ritrae la signora Dolores. ‘Possiamo sostituire Trump con questa donna che lavora sodo?’, chiede un utente su Instagram.

La contadina ha affermato che la fama improvvisa non la turba minimamente perché non ha pc e smartphone, quindi riesce facilmente ad aggirare le chiacchiere: ‘Guardo tutto ciò che le mie figlie mi mostrano, ma non ne ho mai voluto uno (smartphone, ndr) tutto per me’.

Teghas Lucas, ricercatrice dell’Università di Adelaide, nel 2015 aveva iniziato ad indagare sui sosia e sulle probabilità di scoprirne uno. Al termine della ricerca, la Lucas aveva detto che in un mondo popolato da 7,4 miliardi di persone c’è una probabilità su 135 che esista un paio di sosia. Nell’era digitale, comunque, non è difficile scoprire una persona che ci somiglia, poiché in Rete circola una grossa quantità di foto.