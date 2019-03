Stefano Pinto stroncato da un malore a soli 46 anni, morto il noto wedding planner

Lutto a Pesaro per la prematura scomparsa del noto wedding planner Stefano Pinto. Il 46enne è stato stroncato da un infarto fulminante mentre si trovava nel resort Borgo Lanciano, a Macerata nel quale lavorava da anni.

Wedding planner stroncato da un infarto

Stefano Pinto, noto wedding planner, che viveva a Pesaro e lavorava nella provincia maceratese è stato stroncato da un infarto. Il 46enne si trovava presso il resort Borgo Lanciano a Castelraimondo, in provincia di Macerata, nel quel lavorava da anni come direttore di eventi.

Stefano Pinto, nella mattinata del 15 marzo 2019, stava presenziando una riunione di lavoro quando all’improvviso ha iniziato a accusare un malore. Subito sono stati allertati i soccorsi, che hanno raggiunto il luogo della disgrazia nell’immediato.

Gli uomini del 118, davanti agli occhi attoniti dei presenti, hanno provato a rianimare Stefano Pinto, ma il suo cuore ha smesso di battere a causa di un infarto fulminante, per il quale non si è potuto far nulla.

I messaggi di cordoglio su Facebook

I messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia di Stefano Pinto sono a centinaia su Facebook. Molti ricordano con affetto il 46enne, che nel settembre 2011 aveva perso il padre Renato anch’egli molto noto nella zona poiché era un rinomato chef e un maestro di karate.

Anche il sindaco di Castelraimondo, Renzo Marinelli, ha voluto ricordare con un messaggio Stefano Pinto, come riportato anche da leggo: “Una grande perdita, troppo presto per andarsene, siamo increduli. Stefano ci mancherà tantissimo”. Ancora non è stata comunicata la data del funerale di Stefano Pinto per il quale è stata allestita la camera ardente presso l’obitorio di San Severino.