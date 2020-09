Strisce a led, ecco tutti i vantaggi nell’utilizzarle in casa

Si sente spesso e volentieri parlare delle strisce a led adesive, ribattezzate anche strip led: ebbene, oltre a garantire un notevole risparmio energetico, al giorno d’oggi vengono ritenute un vero e proprio elemento in grado di incidere sull’arredamento e sullo stile domestico.

Tante volte le strisce a led vengono utilizzate per mettere in risalto una particolare zona all’interno della propria abitazione, valorizzandola in modo adeguato. Non solo all’interno, visto che in numerose occasioni si pensa alle strisce led per dare adeguata luminosità agli spazi esterni, come ad esempio un giardino, piuttosto che un balcone.

Sul web c’è la possibilità, tra l’altro, di trovare tante piattaforme che si occupano della vendita di questo tipo di illuminazione a led. Ad esempio, su luceled si possono trovare davvero tante tipologie di strip led flessibili, sia monocolore che multicolore. Su questo portale, è da notare l’opportunità di individuare vari tipo di strisce led: ci sono quelle flessibili monocromatiche, dei modelli rgb multicolore, altri modelli rgb+w, ovvero multicolore con l’opportunità di selezionare anche la tonalità bianco caldo e, infine, anche le versioni rgb dati. Interessante mettere in evidenza come tutte le varie strisce flessibili proposte su questo portale sono completamente made in Italy, con il vantaggio di garantire un alto livello di affidabilità e delle prestazioni davvero molto importanti.

Le strisce a led colorate

Nel caso in cui siate degli amanti dei colori, ecco che si può pensare anche di puntare sulle strisce Led rgb, senza dimenticare le versioni più tradizionali con diodi. In realtà, si tratta praticamente della medesima striscia led, con l’unica differenza che è rappresentata dal fatto che, nelle strisce led rgb, ci sono dei diodi di tre colori diversi, ovvero verde, blu e rosso.

Ad ogni modo, le strisce led rgb si caratterizzano anche per essere chiamate strisce led colorate. In sostanza, si possono considerare come una variante decisamente più al passo con i tempi e migliorata, dal punto di vista delle prestazioni, in confronto alle strisce a led classiche. C’è da notare, inoltre, il punto di forza derivante dall’illuminazione a colori. C’è la necessità, però, anche di utilizzare un trasformatore e, chiaramente, di un telecomando, per poter configurare tutte le opzioni che servono.

Dove collocare le strisce a led

Indipendentemente dal fatto di optare per le tradizionali strisce led dotate di diodi, oppure per quelle rgb più attuali, uno dei principali problemi è quello di pensare alla esatta collocazione all’interno dell’ambiente domestico.

Giusto per fare un esempio, riescono a garantire davvero un ottimo impatto quando vengono collocate sulle pareti della zona giorno, oppure al di sotto degli scaffali, oppure anche tutt’intorno rispetto agli armadi. Anche le scale rappresentano un punto più che adatto, senza dimenticare la zona più bassa dei mobili che si trovano in cucina, ma anche gli specchi sono un’ottima soluzione per ospitare delle strisce led.

Insomma, uno dei tanti vantaggi di puntare sulle strisce led è quello di poterle collocare un po’ ovunque all’interno della propria abitazione. Esattamente come ogni altra luce a led, inoltre, sono impattanti, in modo positivo ovviamente, anche sull’ambiente circostante, comportando un notevole risparmio dal punto di vista energetico.