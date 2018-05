Studenti lanciano monetine al professore: l’umiliazione di un docente

Ennesima aggressione in classe, ancora studenti violenti e irrispettosi nei confronti della classe docente. Un professore di lungo corso di Cremona ha raccontato di essere stato colpito da molte monetine lanciate dagli studenti. L’uomo, che ha voluto mantenere l’anonimato, si è sentito umiliato, dopo tanti anni di insegnamento. Una classe difficile da gestire, una classe indomabile, riottosa verso qualsiasi provvedimento, dalle note alle sospensioni.

Prof schernito dai suoi studenti

La scuola cambia, i ragazzi cambiano e il rispetto verso la classe docente è in forte calo. Lo dimostrano gli innumerevoli episodi di cronaca. Docenti che vengono offesi, e spesso aggrediti, in classe da studenti violenti e maleducati. Ragazzi a cui le famiglie non insegnano le regole basilari della civile convivenza.

Un professore cremonese è voluto uscire allo scoperto, raccontando a un tabloid locale la sua traumatica esperienza. Un giorno, durante la lezione, è stato bersagliato da una miriade di monetine scagliate dagli studenti. I ragazzi volevano ostacolarlo. Il prof dice di essersi sentito umiliato e confuso. Non avrebbe mai pensato di trovarsi in una situazione del genere.

Una classe ‘difficile’

Il professore di Cremona ha avuto la sfortuna di trovarsi in una classe ‘difficile’, ovvero formata da studenti poco inclini a rispettare il prossimo, ragazzi brutali e pronti ad attaccare anche i docenti. Ecco, l’unica colpa del docente è questa. Mai l’uomo si era trovato a gestire una situazione del genere, una situazione che avvilisce. Perché è sconsolante essere sottoposti al ludibrio di minorenni, per di più studenti.

Studenti sospesi

L’insegnante ha segnalato l’accaduto al preside e al consiglio di classe. I ragazzi sono stati sospesi e, presto, dovranno rendere conto di quello che hanno fatto in classe ai giudici, poiché sono state adite le vie legali.

Il ruolo dell’insegnante è molto delicato e arduo: non solo deve impartire nozioni agli studenti ma deve educarli, deve formare i cittadini del domani. Non è semplice. Lo sanno bene, ad esempio, il professore di Cremona colpito dalle monetine e quello di Lucca che, recentemente, è stato minacciato da uno studente in classe.

I docenti sono pubblici ufficiali

I ragazzi e i genitori che offendono e aggrediscono i professori dovrebbero sapere che i docenti, quando si trovano nei locali scolastici, sono dei pubblici ufficiali, quindi offenderli configura il reato di ‘oltraggio a pubblico ufficiale’ contemplato dal codice penale.

Per l’ordinamento italiano sono ‘pubblici ufficiali’ tutti coloro che lavorano nella Pubblica Amministrazione, quindi offendere un pubblico ufficiale significa rischiare anche la reclusione.

Rischiano dunque anche coloro che deridono o assalgono i bidelli. Riportiamo il testo dell’art. 341 bis del codice penale: ‘Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, e in presenza di più persone, offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a 3 anni’.

Adesso ci poniamo una domanda: perché chi offende un poliziotto, un medico o un carabiniere viene subito arrestato mentre chi maltratta o aggredisce un professore solitamente resta in libertà e impunito? Beh, la risposta è che l’istituzione scuola ha perso il suo prestigio, e gli insegnanti non dispongono di validi strumenti per potersi difendere.