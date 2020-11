Tecniche di marketing offline efficaci per brand e piccole aziende

Il marketing è un mondo molto vasto che pur rinnovandosi ciclicamente trae spunto da teorie tradizionali piuttosto consolidate. In poche parole anche se i tempi cambiano e gli strumenti si evolvono talune teorie di vendita e di promozione restano sempre le stesse. Vediamo quindi quali sono le migliori tecniche di marketing offline e come integrarle al proprio business ottenendo buoni risultati. Per questa riflessione abbiamo preso spunto dai suggerimenti di una ottima agenzia pubblicitaria di Milano con cui abbiamo parlato delle tecniche che ti riportiamo qui di seguito.

Il gadget e l’omaggio

Il gadget è ancora oggi una formula potentissima in grado di convertire una persona in cliente. Il suo funzionamento si fonda sulle teorie del celeberrimo Dottor Cialdini (e non solo) secondo cui siamo inconsciamente sottoposti all’effetto di ricompensa. Se ci pensi bene veniamo educati sin da piccoli a ricambiare favori o regali per cui quando un’azienda ci dona qualcosa la percentuale di acquisti migliora notevolmente. Non ci sono dati certi sul ritorno di questa tecnica perché tutto dipende dal servizio o prodotto in vendita, dal valore del gadget e dal volume di persone raggiunte. Tuttavia si tratta di una tecnica messa in atto nei supermercati che gode di interessanti successi e che vale la pena di provare anche per altre realtà. Dopotutto il gadget è un bene di rappresentanza dal costo contenuto e che può essere anche dedotto o detratto dalle tasse per cui conviene sicuramente fare un piccolo test.

Soddisfatti o rimborsati?

Anche la formula soddisfatti o rimborsati si rivela tutt’ora di grande efficacia. In primo luogo dimostra che il brand è convinto della qualità del proprio prodotto o servizio e, quindi, infonde sicurezza nelle persone. Inoltre lascia le persone più libere di scegliere, soprattutto se ciò che stanno per acquistare ha un costo impegnativo. In ogni caso ti suggeriamo di evitare di proporre formule truffaldine per il rimborso in caso di cliente insoddisfatto e di studiare un metodo che non crei la possibilità di essere truffato dalle persone.

Eventi e intrattenimento

Partnership e collaborazione con altri brand affini al tuo potrebbero essere l’occasione ideale per avvicinare le persone attraverso eventi, inaugurazioni, feste e intrattenimento. Anche se questo non è il miglior periodo storico per pensare agli eventi risulta abbastanza certa la loro efficacia in termini di promozione di un brand. Gli eventi sono ottime occasioni di visibilità a cui il brand può prendere parte in qualità di organizzatore o di sponsor e, quindi, offre differenti opzioni di coinvolgimento e investimento. Ad oggi resta una tecnica di marketing offline tra le più valide che garantisce ottimi ritorni in termini di brand awareness e promozione. L’evento ovviamente va affidato a veri esperti di pianificazione e dovrà mostrare il lato migliore del brand senza lasciare nulla al caso, soprattutto di questi tempi in cui le norme di sicurezza non devono mai essere trascurate. In caso contrario potrebbe causare un effetto boomerang piuttosto dannoso per l’immagine e la reputazione del brand per cui occhio a non sbagliare!