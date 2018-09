Temptation Island 2018, addio tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Due protagonisti del Trono Over, Ida Platano e Riccardo Guarnieri, si sono lasciati, esattamente due mesi dopo la messa in onda del popolare programma estivo dei sentimenti prodotto da Maria De Filippi: la relazione conclusa nello studio di Uomini e Donne durante una puntata del Trono Over, con ospete anche Stefany Nobile.

Trono Over Uomini e Donne, addio tra Riccardo e Ida

Ida Platano e Riccardo Guarnieri non stanno più insieme. Dopo la lite a Uomini e Donne, avvenuta a causa degli sms che l’operaio pugliese aveva inviato alla tentatrice single Stefanì Nobile, l’uomo ha fatto sapere di essere stanco di quel legame. Oggi, martedì 11 settembre 2018, c’è stato il proseguo della lite. Il pugliese ha ammesso di avere inviato degli sms alla single Stefanì Nobile, conosciuta a Temptation Island 2018 e la situazione è precipitata. Ida ha aggredito verbalmente il suo compagno al centro dello studio che ospita il dating show condotto da Maria De Filippi. Normalmente, Riccardo subiva senza proferire parola, ma inaspettatamente stavolta ha deciso di chiudere la loro relazione.

Ida e Riccardo dopo Temptation Island 2018

La decisione di allontanarsi dalla compagna, però, non sembra essere stata presa d’istinto. A quanto racconta Riccardo Guarnieri, gli ultimi mesi vissuti lontani dalle telecamere sono stati difficili per entrambi. Queste le sue testuali parole:

“Non sapete com’è stare con lei, ogni discussione va avanti per giorni. Non c’è mai la possibilità di mettere un punto e andare avanti”

Ida Platano non si è scomposta, anzi: ha preso atto della decisione del suo ormai ex e ha abbandonato lo studio. Questo atteggiamento ha insospettito non poco i fan di Queen Mary, i quali sospettano che l’addio ci fosse stato già da tempo. Ma cosa è accaduto esattamente?

Ida e Riccardo, rottura a causa di Stefany Nobile?

Pare che la causa sia Stefany Nobile: la tentatrice ha riferito che, a telecamere spente, avrebbe tradito Ida insieme a lei, intimandola al silenzio per non complicare una situazione difficile e delicata.

Prima che Riccardo manifestasse il desiderio di interrompere il rapporto amoroso, Ida lo aveva già accusato di avere finto con lei e di volere una storia d’amore seria. Gli ha rimproverato il fatto di non avere colto le possibilità professionali e di non essersi trasferito a Brescia, città in cui la dama vive insieme al figlio Samuele. Irremovibile e piccata la replica del cavaliere, ovvero che a 40 anni doveva lasciare il suo lavoro e la sua terra per inseguire un amore senza certezze. E con questa frase, ha definitivamente cancellato ogni speranza di riconciliazione con Ida.

C’è però da dire, che proprio qualche giorno fa la coppia è stata sorpresa insieme a Milano ed entrambi sono sembrati affiatati. Che dal giorno in cui è stata registrata questa puntata del Trono Over di Uomini e Donne appena andata in onda su Canale5, i due abbiano chiarito? Solo il tempo lo dirà con certezza!