Temptation Island 2019 una coppia si è detta addio 4 ore dopo l’inizio del reality

Manca davvero poco all’inizio di Temptation Island 2019 ma le news sono già davvero molto interessanti. Una coppia si è detta addio solo dopo 4 ore l’inizio dell’esperienza nel reality show che mette a dura prova i sentimenti.

Temptation Island 2019 quando inizia?

Lo start di Temptation Island 2019 era stato fissato per lunedì 17 giugno 2019 per poi slittare al 24 giugno 2019. La motivazione del cambiamento in questione pare che sia scaturito dal fatto che una delle coppie che ha preso parte a questa nuova edizione avrebbe lasciato il programma poco dopo l’approdo nel villaggio della sardegna.

Temptation Island 2019, dunque, si prospetta già davvero interessante e soprattutto pieno di colpi di scena.

Una coppia si lascia dopo 4 ore

La curiosità dei fan in vista della prima puntata di Temptation Island 2019 cresce sempre di più. Cosa sarà successo durante le presentazioni e selezioni di tentatori e tentatrici? A lanciare il primo rumors è stato il sito di anticipazioni tv Davidedimaggio.it. Nell’articolo è possibile leggere infatti: “Nella prima puntata ci sarà già un falò di confronto, richiesto a gran voce e in maniera lampo (a dispetto della durata della permanenza nei villaggi tradizionalmente pari a 21 giorni)“. Questo continua con: “Non sarà l’impossibilità di stare lontani, come accaduto in passato, a portare i piccioncini al cospetto di Filippo Bisciglia ma ben altro… Al termine dell’agitato falò, la coppia si lascerà“.

Due ex di Uomini e Donne nel cast dei tentatori

Durante i passati giorni, inoltre, è stata resa nota la notizia secondo cui due ex protagonisti di Uomini e Donne sarebbero nel cast dei tentatori. Stiamo parlando proprio di ragazzi che hanno fatto la corte a Giulia Cavaglià, ex tronista che ha lasciato il programma insieme a Manuele Mauti suo attuale fidanzato. I due ex corteggiatori in questione che sarebbero entrati a far parte del cast dei tentatori sono proprio Giulio Raselli, la non scelta di Giulia Cavaglià, e Fabrizio Barattucci.