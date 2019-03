Terracina, brutto incidente stradale: feriti mamma e bimbo, trasportati in ospedale

By

Un brutto incidente stradale ha interessato le strade di Terracina, mettendo a serio rischio la vita di una madre e di un bimbo, che si trovavano all’interno di un automobile. Per fortuna di entrambi, l’incidente non si è risolto nel peggio: i due, feriti, sono stati trasportati in ospedale. L’incrocio dov’è avvenuto lo scontro è stato già interessato da impatti simili.

Incidente stradale a Terracina: feriti mamma e bimbo

E’ stato violento l’incidente stradale che si è verificato a Terracina, nell’incrocio tra viale Europa e via Friuli Venezia Giulia: lo scontro è avvenuto a pochi metri dal mare, in una zona già interessata da altri incidenti.

A scontrarsi sono stati un’automobile e un furgoncino, con una dinamica che non è ancora chiara del tutto. Stando a quanto riportato da Latina Oggi, l’automobile si sarebbe ribaltata: al suo interno c’erano una madre e un bimbo, che sono rimasti feriti.

Sul posto Vigili del Fuoco e 118: nell’incrocio altri incidenti in passato

L’incidente verificatosi a Terracina il 9 marzo 2019 non è il primo accaduto nell’incrocio tra viale Europa e via Friuli Venezia Giulia. La zona è stata già interessata, in passato, da altri incidenti dello stesso tipo.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118: madre e bimbo di Terracina sono stati trasportati in ospedale per le ferite.

