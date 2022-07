Tipi di hashish CBD

Può essere molto difficile valutare la qualità e l’effetto dell’hashish CBD. I fiori di cannabis possiedono caratteristiche evidenti come l’aroma e la copertura cristallina che ne indicano la qualità e la potenza. L’hashish CBD non fornisce indizi così espliciti e può anche contenere contaminanti se prodotto in cattive condizioni o con infiorescenze di cannabis di scarsa qualità.

Come valutare la qualità dell’hashish CBD?

Nei growshop o nelle classiche confezioni da tabacchino, non è sempre possibile sottoporre il proprio acquisto di hashish CBD a controlli rigorosi. Alcuni di questi controlli includono la manipolazione dell’hashish e molti rivenditori, difficilmente fanno manipolare le confezioni prima dell’acquisto, sia per motivi di deperimento del prodotto che per motivi terzi, si spera, non dolosi. Solitamente, ci si affida alla fiducia riposta nel brand produttore e nella buona fede del venditore.

Cosa cercare in un hashish di buona qualità dipende dal tipo, poiché le varietà ottenute strofinando a mano le cime di cannabis oppure le varietà ottenute setacciando a secco l’intera pianta, presentano caratteristiche e proprietà differenti.

Ma per qualsiasi tipo di hashish CBD, una regola generica è il controllo aromatico del prodotto.

L’hashish CBD fresco e di buona qualità dovrebbe essere almeno leggermente profumato con note leggere di pianta di cannabis CBD appena recisa mentre, i prodotti di scarsa qualità, solitamente, emanano odori forti e pesanti poiché sono gravati dalle muffe contenute all’interno, generate dai liquidi interni non trattati correttamente prima del confezionamento.

Un altro odore che non dovrebbe emanare mai una confezione di hashish è sicuramente l’odore plastico che, solitamente, si riferisce a prodotti contaminati e tagliati con sostanze chimiche al fine di moltiplicarne la quantità.

Caratteristiche visive di tipi di hash di buona qualità

L’aspetto dell’hashish CBD varia ampiamente in base al tipo. Il setacciato a secco è probabilmente il tipo più comune che si trova oggi nei grow shop o nei tabacchini. Questo tipo di hashish CBD si ottiene setacciando i fiori secchi in modo da separare i tricomi dalla parte vegetativa e la polvere secca e ricca di tricomi che ne risulta è nota come polline o Kief che a sua volta viene pressato e compattato in modo da contenere e preservare l’aroma ed il principio attivo.

Il polline, per essere di buona qualità deve essere di colore marrone chiaro, deve essere morbido e di consistenza friabile, al contrario, se si acquista un prodotto tendente al marrone scuro e duro è sicuramente un prodotto di scarsa qualità e con buone probabilità si tratta anche di un prodotto allungato con altri materiali.

L’hashish CBD strofinato a mano, comunemente detto Charas è il secondo tipo di hashish più consumato nel mondo.

Questa forma di hashish viene prodotta strofinando le piante ancora in vaso al fine di raccogliere tutta la resina fresca, che viene poi raccolta raschiando i palmi delle mani e formando delle palline successivamente sottoposte ad un breve ciclo di maturazione prima del confezionamento o della vendita.

I charas di buona qualità dovrebbero essere lisci e di colore marrone tendente al nero, appiccicosi e morbidi mentre all’interno dovebbero essere di colore marrone chiaro tendente al verde ma attenzione al Charas eccessivamente verde perchè solitamente si tratta di una mistura ottenuta con resina e fogliame tritato e talvolta anche oli vegetali per aumentare il peso.

