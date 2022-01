Trattori agricoli: tipologie e manutenzione

Il trattore agricolo è tra i mezzi più usati nel settore dell’agricoltura. Fa parte di quelle macchine agricole semoventi che trovano largo impiego. Le funzioni a cui obbedisce il trattore agricolo sono tante, infatti non serve soltanto a trainare il rimorchio, ma può essere per esempio utilizzato per trasportare alcune attrezzature che vengono usate in agricoltura. Quindi possiamo dire, anche analizzando le sue funzioni, che il trattore agricolo si configura più che altro come una macchina motrice. Anche se effettivamente non esegue dei lavori specifici, il suo utilizzo può essere importante per trasportare le macchine operatrici che vengono utilizzate sul campo.

Le tipologie di trattore agricolo

Il trattore agricolo va considerato distinguendolo in varie tipologie. Infatti a seconda del modello ci sono anche degli specifici accessori, per l’acquisto dei quali ci si può rivolgere a negozi online come Ideashopadria, azienda leader nel settore di tutti gli attrezzi che riguardano l’agricoltura, l’officina e il fai da te.

Per quanto riguarda le tipologie di trattori agricoli, possiamo innanzitutto distinguere il trattore standard, che è un trattore utilizzato per tutti i lavori in agricoltura. Il trattore agricolo standard è molto diffuso e dà la possibilità di risparmiare tempo e di migliorare la qualità delle lavorazioni.

Ci sono poi i trattori gommati, che sono dotati di gomme e che hanno molti vantaggi. Hanno una potenza molto elevata e possono tranquillamente transitare su strada anche a velocità sostenuta.

Infine, fra le tipologie di trattori agricoli, distinguiamo quelli cingolati, che vengono più che altro utilizzati su dei terreni, le cui condizioni non sono molto favorevoli. La caratteristica più importante dei trattori cingolati va individuata nella loro capacità di trazione piuttosto elevata. Infatti queste macchine sono in grado di lavorare su tutti i tipi di terreni.

La manutenzione del trattore agricolo

Essendo a tutti gli effetti un mezzo di trasporto e una macchina da lavoro, il trattore agricolo ha bisogno di una regolare manutenzione. In questo modo si può capire se occorre sostituire alcune parti che si presentano come rotte o danneggiate, come per esempio i fanali e i fari.

Ma non parliamo soltanto di manutenzione straordinaria, visto che c’è anche una manutenzione ordinaria che deve essere svolta di tanto in tanto per permettere al trattore di non perdere le sue performance.

Ma che cosa si intende per manutenzione ordinaria? Sono tante anche in questo caso le operazioni da portare a termine. Per esempio potrebbe essere necessario provvedere ogni tanto alla pulizia del radiatore e dei filtri o spalmare il grasso su alcune componenti della macchina.

Inoltre è determinante controllare con regolarità il livello dell’olio. Spesso si può consultare anche il manuale di utilizzo del trattore agricolo, che dà delle indicazioni anche a questo proposito e può indicare quali sono le tempistiche da rispettare per la manutenzione ordinaria. In realtà per quanto riguarda le tempistiche tutto dipende dalla frequenza di utilizzo del trattore stesso.

Sull’apposito manuale sono riportate anche le scadenze dei tagliandi e tutte le altre indicazioni che riguardano per esempio la lubrificazione del telaio, del motore e della trasmissione. È importante consultare il manuale di istruzioni per la manutenzione ordinaria, perché al suo interno troviamo delle informazioni molto preziose che riguardano le caratteristiche del trattore, come per esempio la tipologia e la quantità del fluido per la trasmissione, per il sistema idraulico e per i freni.

E poi altre informazioni importanti, come per esempio la pressione degli pneumatici. È indispensabile verificare sempre gli strumenti che segnalano la temperatura, la pressione dell’olio e la velocità, in modo da controllare che i valori indicati siano sempre nell’intervallo migliore per il nostro modello di macchina agricola. Sono delle piccole accortezze che possono essere molto utili.