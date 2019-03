Treviso: 19enne di San Fior vittima di un incidente stradale a Godega di Sant’Urbano

By

Tragico incidente stradale in provincia di Treviso nel quale un ragazzo di 19 anni, Tommy Saccon, originario di San Fior è deceduto. Il sinistro si è verificato in via Cordignano a Godega di Sant’Urbano. Nell’incidente sono rimasti feriti anche altri due ragazzi, uno di questi, Michele Zanette è deceduto presso l’ospedale di Cattinara di Trieste.

L’incidente a Godega di Sant’Urbano

L’incidente a Godega di Sant’Urbano, comune in provincia di Treviso, si è verificato su via Cordignano. Nell’incidente ha perso, purtroppo la vita un giovane di 19 anni, Tommy Saccon, originario di San Fior.

Il sinistro si è registrato intorno alle 23.30 del 14 marzo 2019 e sul posto sono giunti nell’immediato gli uomini del suem 118 che, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane, morto sul colpo.

Nell’incidente sono rimasti feriti altri due amici che viaggiavano a bordo dell’auto del 19enne. Uno dei due è stato ricoverato in codice giallo presso l’ospedale di Conegliano mentre l’altro è stato trasferito in eliambulanza in codice rosso presso l’ospedale di Trieste.

Morto Michele Zanatte

Michele Zanette, uno dei due amici rimasti coinvolti nell’incidente stradale insieme a Tommy Saccon, è deceduto presso l’ospedale di Cattinara, di Trieste la notte tra il 15 e il 16 marzo a causa delle gravi lesioni riportate.

La dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire, come riportato anche da QDP News, e al vaglio dei carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Nell’incidente stradale non sono state coinvolte altre auto quindi c’è da capire il motivo per il quale l’auto si sia schiantata.

I vigili del fuoco, invece, hanno estratto il corpo del giovane 19enne deceduto che era rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto andata completamente distrutta e si sono occupati della rimozione del mezzo incidentato dalla carreggiata. La strada interessata dal sinistro è stata chiusa fino al termine delle operazioni di sgombero da parte delle forze dell’ordine.