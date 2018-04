Turista derubato dell’orologio da 150mila euro: colpo gobbo a Milano

Milano e la sicurezza che spesso latita. Di notte, nel capoluogo lombardo, ci si può anche imbattere in soggetti poco raccomandabili, come quelli che la scorsa notte, dopo l’una, hanno rubato l’orologio a un turista filippino di 42 anni. Il furto è avvenuto in via Baracchini, nel pieno centro di Milano. Secondo quanto riferito dallo sventurato turista, tre persone gli si sono avvicinate mentre si trovava all’esterno di un locale e, dopo averlo distratto, gli hanno sottratto l’orologio Franck Muller, del valore di 150mila euro.

Ladri si sono dileguati

Il povero turista filippino ha rincorso i ladri su via Albricci ma la combriccola si è volatilizzata. Poi l’uomo ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che, in queste ore, stanno visionando i filmati ripresi dalle telecamere che si trovano in zona.

Nuovi furti di orologi a Milano. Due anni fa, nel capoluogo lombardo, era stata scoperta una banda composta da persone di Napoli specializzata nel furto di orologi di valore, come il Rolex Daytona in oro. Secondo gli investigatori, i membri della combriccola puntavano specialmente le auto con targhe svizzere, si avvicinavano e, in un attimo, derubavano i malcapitati. Gli inquirenti avevano scoperto anche che i ladri avevano la loro base, dove custodivano gli scooter usati per mettere a segno i colpi, in una zona di Milano.

La rom che aveva rubato un Patek Philippe

Sempre nel 2016, a Milano, una rom 53enne era stata arrestata dopo aver rubato un orologio Patek Philippe, in platino e brillanti, del valore di 136mila euro. La donna aveva messo a segno il colpo in una nota gioielleria del centro. Dopo essere entrata nel negozio, aveva fatto credere alla commessa di voler acquistare un oggetto prezioso, riuscendo a mettere nella sua borsa il costoso orologio. Ad inchiodare la rom erano state le telecamere di videosorveglianza.

I filmati mostravano la 53enne che rubava l’orologio ed usciva dal negozio con una tranquillità disarmante. Grazie ai filmati ed altre prove, i poliziotti erano riusciti a risalire e fermare la rom.

Rubare orologi con il metodo della ricerca di un lavoro

L’anno scorso, a Brescia, era stata arrestata una ladra che aveva messo a segno due colpi con lo stesso metodo. Si recava nelle aziende e diceva al titolare che gli serviva un lavoro. Durante la conversazione riusciva ad entrare in contatto con l’interlocutore e in un attimo riusciva a rubargli l’orologio costoso. La donna, alta circa un metro e sessanta, con accento dell’est, si faceva aiutare da due persone, che in genere l’aspettavano fuori, in macchina. Mediante tale metodo, la donna dell’est Europa era riuscita a rubare 2 orologi: in piazzetta Legnano e in via Cacciamali.

‘Stavo entrando in azienda quando sono stato avvicinato da una donna che ha attraversato il cortile arrivando fino all’ingresso. Mi ha chiesto se avessi un posto di lavoro da darle. Le ho detto di no, che mi dispiaceva, ma lei ha insistito avvicinandosi e cercando di entrare. L’ho fermata con il braccio, lei mi ha spinto, ma l’ho bloccata fino a quando non se ne è andata’, aveva confessato un imprenditore che, dopo essere tornato in ufficio, si era reso conto di non avere più al polso il suo pregiato orologio Franck Muller in oro, che gli era stato regalato 20 anni prima dalla moglie. Quell’orologio costa circa 15mila euro.

‘Controllando le immagini delle telecamere di sorveglianza ho poi visto che la donna è arrivata in auto con altre due persone poco dopo di me, probabilmente mi hanno seguito’, aveva continuato la vittima.

Il secondo imprenditore derubato dell’orologio a Brescia aveva reso una dichiarazione simile: ‘Mi è capitata la stessa scena con poche variazioni. Purtroppo il mio orologio non lo rivedrò mai più, a parte il valore economico, c’è quello affettivo, ma voglio mettere in guardia le persone da questa donna, è chiaro che si tratta di una professionista’.