Turisti truffati a Roma, scontrino alle stelle, la foto: 50 euro per due hamburger

Le vacanze romane hanno riservato una sorpresa poco gradita a due turisti che sono stati truffati dopo un pranzo a Roma. Un pranzo veloce e un conto che arriva a due stelle, due hamburger sono stati fatti pagare 50 euro ma il tutto non finisce qui. La foto del salatissimo conto sta facendo il giro del web.

Il conto salato per i turisti

Possiamo parlare dunque di un classico ‘caso all’Italiana’? Chi ama viaggiare è perfettamente cosciente del fatto che le spese a volte possono superare le aspettative. In conto è sempre necessario mettere i pasti fuori, soprattutto se vuole assaggiare la cucina del luogo o se più semplicemente si passa la giornata in giro per la città, visitando i luoghi cult.

Il tutto non finisce qui se pensiamo che in una città come Roma molto spesso i turisti si trovano a pagare un prezzo molto oneroso per i loro pasti. Non a caso, molto spesso, abbiamo avuto modo di vedere diversi servizi televisivi dove viene evidenziato quanto detto. Dei locali in Italia, non solo a Roma, trasformano il loro prezzo a seconda del fatto che nel loro locale entri una persona del luogo o un turista, meglio ancora se straniero.

Turisti truffati a Roma

Nel corso delle ultime ore è stata diffusa la notizia riguardante dei turisti che sono stati truffati a Roma. Un pranzo fatto in un bar nei pressi del Vaticano è costato loro molto di più di quanto potessero immaginare. Questi hanno pagato ben 81,40 euro. la foto dello scontrino è diventato subito virale e ha creato una vera e propria bufera sul web.

Due hamburger a soli 50 euro

Nella foto dello scontrino in questione è possibile leggere il seguente costo: due hamburger 50 euro, americano doppio 8 euro, due cappuccini doppi 16 euro, servizio 10% 7,40 euro. Un conto alla stelle che lascia tutti senza parole, soprattutto i turisti che hanno deciso di di pubblicare la foto che in pochissimo tempo è diventata virale sui social network.

Nel sito del Liberoquotidiano.it è possibile leggere anche il commento di un utente che scrive: “Se i costi di prodotti e servizio sono regolarmente scritti sul menù, ai titolari si può certo imputare una colpa morale, ma niente più”.