Uccide la moglie e tenta il suicidio: shock a Scandicci

Temeva di perdere tutto dopo essere rimasto senza lavoro e, preso dalla disperazione, ha ucciso la moglie con due coltelli da cucina; poi ha tentato il suicidio. Il drammatico episodio è avvenuto a Scandicci, in provincia di Firenze. Rosario Giangrasso, 53 anni, senza lavoro da anni, ha trucidato la madre delle sue due figlie, di 8 e 14 anni, ed ha tentato di togliersi la vita. Un gesto estremo di uno dei tanti disoccupati italiani. A fare la macabra scoperta è stata la figlia più grande della coppia. La giovane è entrata in casa ed ha notato subito il corpo della madre, esanime, e il padre in un lago di sangue. Ha chiamato immediatamente il 118.

Senza lavoro e sotto sfratto

Giangrasso era già balzato agli onori delle cronache per azioni fuori le righe e pericolose. Era stato proprio lui a salire sui ponteggi montati attorno al Duomo di Firenze in segno di protesta.

Una situazione difficile quella di Rosario Giangrasso, cinquantenne senza lavoro e sotto sfratto. Lo scorso 2 luglio l’uomo si era arrampicato sui ponteggi per far sentire la sua voce, per chiedere aiuto.

Tanti turisti, a luglio, si erano soffermati ad osservare Giangrasso che urlava sulle impalcature. Erano arrivati i carabinieri, i poliziotti, i vigili del fuoco, i vigili urbani e il personale del 118. Il 53enne, alla fine, era sceso autonomamente, dopo aver ottenuto la promessa di poter incontrare il sindaco di Scandicci Sandro Fallani.

Urla contro il sistema

Nel 2012, dopo aver perso il lavoro, Rosario salì su una gru altra 50 metri. L’anno successivo, sempre per protestare contro il sistema insensibile, si era arrampicato su un traliccio.

In tutti questi anni, il 53enne di Scandicci non è riuscito a trovare un lavoro. Nessuno ha voluto dare una chance a Rosario. Questo, in preda allo sconforto, si era anche detto disponibile a vendere un rene sostenere moglie e figli.

La disoccupazione e il precariato uccidono e fanno danni. Anche a Scandicci.