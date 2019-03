UFFICIALE: Irama e Giulia De Lellis si sono lasciati, l’annuncio su Instagram

E’ ufficiale. Giulia De Lellis e Irama si sono lasciati. Dopo i rumors degli ultimi tempi, la notizia della rottura è arrivata direttamente dal cantante sul suo profilo Instagram. I fan sono dispiaciutissimi e hanno inviato messaggi ai loro beniamini.

Irama e Giulia De Lellis si sono lasciati

Irama e Giulia De Lellis si sono lasciati, ora è davvero ufficiale. Quello che nelle scorse settimane sembrava solo un rumors è divenuto realtà. La love story tra il cantante e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne era venuta alla ribalta delle cronache rosa nell’autunno del 2018.

I due hanno fatto letteralmente sognare i fan, che per mesi non hanno fatto altro che seguire la relazione della coppia con passione e attenzione. La storia d’amore tra Irama e Giulia De Lellis era stata annunciata sui social e ufficializzata da Maria De Filippi, che li ha visti entrambi crescere, uno nel programma di U&D e l’altro nel talent Amici.

L’annuncio su Instagram di Irama

L’annuncio su Instagram di Irama è arrivato in una IG Stories e ha lasciato di stucco tutti fan. Nel post condiviso dal cantante compaiono pochi e semplici righe: “La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo”.

Poi il cantante continua: “Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme”. L’artista, inoltre, ha scritto rivolgendosi anche alle male lingue: “Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino all’estero”.

Irama ha anche poi aggiunto: “Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni”. Giulia De Lellis tace e su suo profilo Instagram non ha accennato a nessun commento in merito alla vicenda. I fan hanno mostrato il loro dolore per questa scelta e per la fine della loro relazione.