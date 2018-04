Uomini più ammirati del pianeta: Bill Gates primo

Il fondatore della Microsoft, Bill Gates, occupa la prima posizione della classifica degli uomini più ammirati del mondo; in seconda posizione c’è l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Terzo, invece, Jackie Chan. A stilare la chart degli uomini e donne più ammirati del pianeta è stata la comunità di YouGov, che ogni anni reperisce, prepara e pubblica dati statistici. Anche quest’anno YouGov ha intervistato più di 37mila persone che vivono in 35 Paesi differenti, redigendo poi la classifica delle 20 personalità più ammirate.

Angelina Jolie donna più ammirata del mondo

E’ dal 2015 che YouGov elabora e pubblica 2 classifiche, sia per gli uomini che per le donne. Nella top 20 degli uomini sono entrati, quest’anno, personaggi del calibro di Cristiano Ronaldo, Michael Jordan ed Elon Musk. Sempre presente, come in passato, il presidente della Cina Xi Jinping. Angelina Jolie svetta nella chart delle donne più ammirate del pianeta, seguita dall’ex first lady americana Michelle Obama e Oprah Winfrey. La maggioranza delle donne fa parte dell’industria dell’intrattenimento; oltre ad Oprah Winfrey, infatti, in classifica ci sono star come Madonna, Taylor Swift, Priyanka Chopra, Gal Gadot e Liu Yifei. Non mancano comunque donne di un certo spessore politico, come Angela Merkel e Hillary Clinton, che compaiono nella top 10.

Uomini d’affari e sportivi al top della chart

Visionando la chart degli uomini più ammirati, si evince che le posizioni più alte sono occupate da uomini d’affari e sportivi come Cristiano Ronaldo, Elon Musk, David Beckham e Warren Buffet. Presenti anche figure politiche di spicco come Obama, Putin, Xi Jinping e Donald Trump. Rispetto agli anni scorsi, tra i personaggi che hanno fatto un forte balzo in avanti ci sono Emma Watson (passata dal 13esimo posto del 2016 al sesto posto) e Taylor Swift (dal 14esimo al nono posto).

YouGov ha diffuso anche una tabella che mette a confronto la posizione di Trump e Obama e quella di altri personaggi famosi. Ebbene, nella classifica 2018 degli uomini più ammirati Trump occupa la 17esima posizione, quindi è molto più giù rispetto al suo predecessore Obama, che quest’anno occupa la seconda posizione. Sembra che Obama sia più ammirato, rispetto a Trump, anche nella maggior parte delle regioni della Russia.

Regina Elisabetta: la più ammirata nel Regno Unito

Tra i dati diffusi da YouGov figurano anche quelli relativi alle singole nazioni. Nel Regno Unito, ad esempio, l’uomo più ammirato è il naturalista e divulgatore scientifico David Attenborough; la donna più ammirata invece è la regina Elisabetta II. Nella chart britannica delle personalità più ammirate figurano Barack e Michelle Obama, Stephen Hawking, Jeremy Corbin J. K. Rowling e il principe Harry.