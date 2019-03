Ursula Bennardo è incinta: lei e Sossio Aruta preso genitori?

In arrivo un nuovo bambino per una delle coppie di Uomini e Donne? Ursula Bennardo a quanto pare è incinta. Lei e Sossio Aruta diventeranno presto genitori?

Ursula e Sossio dopo Uomini e Donne trono over

La coppia formata da Ursula e Sossio nel 2018 si è messa in gioco nella prima edizione di Temptation Island Vip, il reality che mette a dura prova i sentimenti. Al momento del loro arrivo, i due hanno subito spiegato di avere dei problemi relativi alla gelosia e mancanza di fiducia di Ursula nei confronti di Sossio. La loro crisi sarebbe nata dopo una serata che l’ex cavaliere del trono over avrebbe trascorso in discoteca.

Il ritorno negli studios di Uomini e Donne però sarebbe stato sufficiente a Ursula e Sossio per ritrovare il sereno.

Ursula Bennardo è incinta?

Dopo il ritorno negli studios di Uomini e Donne trono over, Sossio Aruta ha cercato con ogni mezzo in suo possesso per riconquistare la compagna. Nonostante la crisi e la diffidenza della dama, Ursula Bennardo ha deciso di dare una seconda possibilità al suo ex compagno. Tra i due sembra essere tornato davvero il sereno, come dimostrano anche le varie dediche d’amore che Sossio Aruta e dirette Ursula.

Un post in particolare, pubblicato sempre su Instagram, ha fatto nascere un grande dubbio: Ursula Bennardo è incinta?

Sossio Aruta e Ursula Bennardo

Fin dopo la riappacificazione della coppia, sia Sossio che Ursula, hanno sempre ammesso di desiderare un figlio e allargare così la famiglia. Il loro desiderio forse è stato esaudito. Ursula Bennardo ha pubblicato una foto che ha fatto subito pensare ai fan che l’ex dama fosse incinta. Nell’immagine in questione Sossio appoggia le mani sul ventre della compagna che nel post scrive: “Primo goal per me. Nazionale Calcio Tv. Auguri amore per la festa del Papà“.

Una prima conferma della gravidanza però arriva da una foto che invece ha postato Sossio Aruta, dove si intravede anche il pancino di Urusula.

Ursula: “Sembro una cicciotta”

Una prima conferma della gravidanza di Ursula Bennardo arriva anche attraverso una foto pubblicata da Sossio Aruta. La coppia si mostra davanti lo specchio di un camerino. Nello scatto in questione è possibile vedere Ursula Bennardo che indossa una gonna a vita alta, che delinea le dolci forme del suo pancino. L’immagine è seguita poi dal commento della dama che scrive: “Amore è vero, in una sembro cicciotta”.

Ad affermare che Ursula Bennardo sia incinta è stato anche il magazine Il vicolo delle news dove è possibile leggere: “I due hanno portato l’ecografia in visione a Maria De Filippi e sono apparsi veramente molto felici“. Nell’articolo si fa anche riferimento all’emozione di Gianni Sperti, nonostante abbia sempre consigliato in più occasioni a Ursula di allontanarsi definitivamente da Sossio Aruta.