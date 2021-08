Vacanze al mare in famiglia, alcuni suggerimenti

Organizzare una vacanza in famiglia non è esattamente come organizzare una vacanza di coppia o tra amici: cambiano le modalità, così come le esigenze e le destinazioni migliori da segnare in agenda. Le vacanze vanno quindi pianificate in modo diverso.

Mentre quando si parte per una vacanza tra amici si cercano generalmente luoghi da favola dove potersi rilassare, ma dove potersi anche divertire, nel caso di una vacanza di coppia si preferiscono di solito luoghi tranquilli e romantici, dove poter trascorrere del tempo spensierati insieme alla propria dolce metà.

In famiglia è invece tutto piacevolmente più complesso: i figli hanno le loro proprie esigenze e bisogna quindi tenere conto di questa variabile sia quando si sceglie la propria meta, sia quando si pianificano eventuali escursioni e tour in loco.

Quali sono i principali suggerimenti per una serena vacanza in famiglia?

Scegliere una destinazione che piaccia a tutta la famiglia

Quando si viaggia in famiglia non si può scegliere una destinazione come se si fosse solamente in due. Per dei giovani fidanzati è infatti semplice stabilire quale sarà la location e decidere in condivisione le attività da fare una volta sul posto. In famiglia bisogna invece individuare un luogo che piaccia ai genitori, ma che possa essere coinvolgente e divertente anche per i piccoli esploratori.

Uno delle migliori idee per vacanze family friendly, sia di qualche giorno che di più settimane, è prenotare in un villaggio turistico, come Pappasole.it. Oltre a essere spesso posizionati in location da sogno, queste soluzioni per le vacanze hanno dalla loro un’offerta eterogenea di attività e l’affidabilità di un luogo raccolto e sicuro: si tratta di una variabile importante specialmente per i genitori che portano con sé dei figli piccoli.

Sarebbe infatti perfetto pensare di rilassarsi in spiaggia sotto l’ombrellone sapendo che il proprio figlio svolge dell’attività su misura per lui, in compagnia dello staff del villaggio: l’animazione per i baby ospiti comprende di solito attività ludiche, giochi in acqua e sport di gruppo.

Organizza delle escursioni con la famiglia

Anche se il luogo di villeggiatura che si è scelto è situato in un posto meraviglioso, viene sempre voglia dopo un po’ di fare delle escursioni per scoprire i dintorni della propria meta, soprattutto quando le vacanze durano diverse settimane.

Anche in questo caso, è bene scegliere attività che possano piacere a tutti i componenti della famiglia e che siano in qualche modo stimolanti a livello culturale o paesaggistico. Pianificare escursioni in posti che interessano solo un membro della famiglia potrebbe essere frustrante sia per il partner che per i figli, che di conseguenza saranno meno propensi a ripetere in futuro gite ed escursioni di quel tipo.

L’ideale è individuare una destinazione che proponga attività didattiche e stimolanti che gli adulti possano svolgere insieme ai più piccoli, per creare fantastici ricordi condivisi.

Organizzare una gita in barca

Un’interessante attività che si sposa perfettamente con vacanze in famiglia è un’escursione in barca. Basta noleggiare una piccola imbarcazione a motore che non necessiti della patente nautica o salire a bordo di imbarcazioni che organizzano escursioni in mare di gruppo.

In entrambi i casi, a patto di non soffrire di mal di mare, si possono passare delle giornate davvero indimenticabili, esplorando calette nascoste e difficilmente accessibili via terra.

Sono tantissime insomma le attività e le destinazioni perfette per una vacanza in famiglia: l’importante è saper mettere al centro di ogni decisione il fatto di essere una famiglia, discutendo ogni idea e ogni proposta apertamente, così da trovare la soluzione migliore per tutti i partecipanti. E se si dovrà scendere a compromessi, si dovrà essere tutti pronti a farlo, con buono spirito di adattamento, per riuscire a far felici sia i grandi che i più piccini.