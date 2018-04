Vanessa Incontrada capitano dei carabinieri nella nuova fiction

L’attrice spagnola Vanessa Incontrada sarà la protagonista di nuove e avvincenti fiction che verranno trasmesse dalla Rai. Si parte il prossimo 7 maggio 2018 con ‘Il Capitano Maria’. In questa fiction la Incontrada veste i panni di un capitano dei carabinieri che torna a Bari dopo molto tempo. Maria farà il possibile per sostenere la figlia, nel frattempo finita in un ambiente sfavorevole e pieno di insidie. Il Capitano Maria constaterà che a Bari la vita è cambiata, che i problemi sono molti di più rispetto a un tempo.

Vanessa Incontrada: le critiche per i chili di troppo

Vanessa Incontrada non sarà solamente il Capitano Maria. Nei prossimi mesi reciterà anche in ‘Non dirlo al mio capo’, ‘I nostri figli’ e ‘Zero in condotta’. In quest’ultima fiction l’attrice spagnola veste i panni di una professoressa coraggiosa e attiva che dovrà gestire studenti problematici ed affrontare tanti ostacoli in una scuola di periferia. ‘Zero in condotta’, comunque, è un titolo provvisorio; non è escluso che verrà cambiato.

Tempo fa Vanessa Incontrada era stata criticata per qualche chilo di troppo. Lei, dopo un breve periodo di sconforto, è tornata a sorridere, non si è fatta intimorire dagli haters. La 39enne iberica è apprezzata dai suoi fan per la sua solarità e il suo sorriso smagliante, oltre che per la bravura e bellezza. Vanessa potrebbe benissimo avere sempre il tipico broncio delle grandi star, durante le interviste, invece è sempre gentile, sorridente e molto disponibile.

Vanessa ha un figlio, Isal, che negli ultimi tempi ha iniziato ad accusare la mancanza della celebre madre. “Ultimamente vedo che Isal inizia un po’ a sentire la mia mancanza. Quando questo accade, lo porto con me sul set; gli mostro cosa fa mamma, dove sta, in cosa consiste il mio mestiere. L’altro giorno è venuto sul set di ‘Non dirlo al mio capo 2’ e si è divertito un mondo insieme ai macchinisti!”, ha affermato recentemente la Incontrada.

Critiche. Sempre critiche legate alle forme generose. Ormai Vanessa è abituata a leggere commenti poco lusinghieri sulla sua forma fisica: ‘Purtroppo mi è già successo in passato, dopo la gravidanza, ed è stato molto doloroso. Adesso però è diverso. Sebbene mi feriscano sempre un po’ riesco a dargli il giusto peso anche perché non sono critiche mosse da persone a me vicine o che conosco e stimo… Non sono e non potrò mai essere una taglia 36′.

La storia di Maria Guerra

La prima puntata della fiction ‘Il Capitano Maria’ verrà trasmessa su Rai 1 il prossimo 7 maggio 2018; la seconda il 14, la terza il 21 e la quarta, a meno che non ci siano modifiche dell’ultimo minuto, il 29 maggio 2018.

Maria Guerra, capitano dei carabinieri, decide di lasciare Roma e tornare a Bari per stare accanto ai figli Riccardo e Luce. Proprio quest’ultima frequenta persone poco raccomandabili e ciò angustia Maria, che darà il massimo per riportarla sulla retta via.

Il capitano Maria si era recata a Roma dopo la morte del marito, un giudice del Tribunale dei Minori coinvolto in un brutto incidente stradale. La Guerra aveva deciso di lasciare Bari proprio per allontanare i brutti ricordi. Nel cast de ‘Il Capitano Maria’, oltre alla Incontrada, ci sono anche attori del calibro di Giorgio Pasotti, Carmine Buschini e Andrea Bosca.