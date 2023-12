Spostarsi all’interno della propria realtà urbana è sicuramente necessario per poter vivere al meglio. Ciò è dato da svariati motivi, come ad esempio per affari di lavoro, per poter andare a scuola o accompagnarci i propri figli, o anche per svolgere commissioni come la spesa al supermercato. Insomma, ognuno ha delle esigenze differenti in termini di spazio e di prestazioni dati da un determinato modello di automobile, ma quel che è certo riguarda il risparmio economico legato ad una scelta: il noleggio a lungo termine. A prescindere dalla quantità di chilometri da percorrere e dalla capienza di cui si ha bisogno, il noleggio è senz’altro la soluzione più interessante per poter evitare di ricorrere a grossi investimenti, sborsati invece quando si acquista direttamente un’auto. Per saperne di più: ecco quali sono i vantaggi del noleggio a lungo termine.

Maggiore flessibilità nella scelta del modello

Ogni agenzia di noleggio fornisce ai clienti una maggiore flessibilità nella scelta del modello di auto, così che ciascun autista possa fare le sue attente riflessioni. Si devono prendere in considerazione diversi fattori, come ad esempio il tipo di strada da percorrere; se si conosce il tragitto per andare al lavoro e si è consapevoli della sua tortuosità, tanto vale scegliere un SUV compatto e prestante. Per di più, qualora si dovesse avere l’esigenza di viaggiare o di effettuare continui spostamenti con la propria numerosa famiglia al seguito, si può sempre optare per un SUV più largo, il quale può ospitare fino a 9 persone, dipende dai modelli.

L’ultimo esempio di possibilità, consiste nell’ipotesi in cui si abbia la necessità di andare a lavoro o a scuola affrontando il traffico e i problemi relativi al parcheggio in città; in tal caso, si dovrebbe selezionare un modello di auto dalla guida fluida e dal design efficiente, con dimensioni ridotte. Le tue esigenze sono cambiate nel tempo? Riferendosi ad un’ottimale agenzia di noleggio a lungo termine torino, si ha l’occasione di cambiare periodicamente il modello di auto, così che ci si possa aggiornare in base ai propri bisogni. La flessibilità è tutto, quando si parla di mobilità!

Risparmi importanti e continui

Uno dei vantaggi più importanti quando ci si riferisce al noleggio a lungo termine, riguarda senza dubbio l’andare incontro a risparmi importanti e continui. A differenza di quando si acquista direttamente un modello di automobile, non c’è l’obbligo di pagare una cifra esorbitante per il veicolo e di conseguenza per l’assicurazione da sottoscrivere. A norma di legge, quest’ultima è un dovere, ma ciò cambia quando si noleggia un’auto.

Le uniche spese a cui far fronte riguardano il carburante da inserire regolarmente, a seconda dell’utilizzo che se ne fa, e la tariffa fissa mensile stabilita in precedenza con l’agenzia di noleggio. Infine, non ci si dovrà preoccupare delle tasse di immatricolazione, tanto meno della manutenzione e degli eventuali interventi di soccorso stradale, in quanto si tratta di servizi extra inclusi nel tariffario: approfondiamo questo aspetto.

Servizi extra inclusi nel tariffario

Quando ci si riferisce ai servizi extra inclusi nel tariffario, è bene specificare che si tratta di attività essenziali promesse dall’agenzia di noleggio. Dato che non si sottoscrive un’assicurazione con un’apposita compagnia, è il portale di noleggio a lungo termine a coprire le spese relative all’assistenza stradale 24h. Qualora ci fossero incidenti o guasti improvvisi mentre si è in strada, il carro attrezzi è finanziato dall’agenzia. Lo stesso discorso è valido per la regolare manutenzione o per quegli interventi di riparazione o sostituzione di un componente meccanico.

Sostenibilità e tecnologia all’avanguardia

Scegliendo di noleggiare a lungo termine un’auto, si può optare per un modello elettrico o ibrido, così da rispettare il delicato tema della sostenibilità ambientale. Ciò comporterebbe anche un risparmio sui costi del carburante. Inoltre, si ha finalmente l’occasione di noleggiare una tipologia di auto moderna, in grado di offrire una guida sportiva e un alto livello di comfort grazie alla tecnologia integrata, che va dal sistema di sicurezza fino al navigatore, passando per la connettività.