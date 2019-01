Varese, incidente sulla statale: morto l’anziano colpito da malore

Non ce l’ha fatta l’uomo che a dicembre causò l’incidente stradale sulla statale a Varese, dopo esser stato colpito da un malore. L’anziano è morto nell’ospedale della città, dove si trovava ricoverato dal 20 dicembre 2018.

Incidente stradale alla vigilia di Natale

Poteva avere un bilancio peggiore l’incidente stradale avvenuto il 20 gennaio 2018 lungo la statale 394 tra Brenta e Casalzuigno, che vede coinvolte due auto. Il sinistro statale sarebbe stato causato dall’auto guidata da un uomo di 86 anni, che ne avrebbe perso il controllo dopo un malore. Nell’altro veicolo viaggiavano due bambini di 4 e 5 anni, insieme alla loro mamma, che fortunatamente sono rimasti illesi.

Uomo trasportato all’ospedale di Varese

Subito dopo l’incidente sulla stradale nel varese, le persone coinvolte sono state soccorse dal personale sanitario del 118. La mamma e i due bambini che viaggiavano con lei, seduti nel loro seggiolino, non hanno riportato particolari traumi. Differentemente le condizioni dell’anziano però si sono mostrate subito gravi. Non a caso il personale medico del 118 ha subito richiesto l’intervento dell’elisoccorso, trasportando l’ottantaseienne presso l’ospedale di Varese per le cure necessarie dove è poi deceduto. Ad indagare sull’accaduto sono gli agenti di polizia locale del Verbano, che stanno cercando di far luce su quanto successo.

Anziano morto in ospedale, il malessere è la causa di tutto?

L’anziano coinvolto nell’incidente del 20 dicembre 2018 è deceduto nell’ospedale di Varese dove si trovava ricoverato in gravi condizioni da quasi un mese. A confermare la triste notizia è stato il giornale Varesenews.it. Al momento però non è ancora noto se l’uomo è deceduto a causa del malessere che l’ha colpito o a causa delle ferite riportate durante l’incidente. Una conferma potrebbe arrivare dall’autopsia sul corpo, qualora venisse disposta.