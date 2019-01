Vercelli, incidente mortale: anziano investito a Serravalle Sesia

Grave incidente stradale, quello avvenuto nella mattinata del 15 gennaio 2018 vicino a Vercelli, come scrive anche “Info Vercelli”. Il sinistro stradale, verificatosi a Serravalle Sesia, è costato la vita ad un anziano ciclista, investito mortalmente da un’auto.

Vercelli, incidente mortale: le indagini

Il sinistro stradale si è avuto sul corso XXV Aprile: ivi c’ è stato anche l’intervento immediato e tempestivo dei mezzi di soccorso. Nonostante abbiano tentato una rianimazione ed una corsa efferata verso il nosocomio di Borgosesia non c’è stato nulla da fare. Infatti, e purtroppo, il ciclista è giunto in fase di arresto cardiaco ed ha perso la vita pochi minuti dopo.

I carabinieri della stazione locale stanno indagando per capire quale davvero sia la dinamica dell’incidente. E’ stata pure ascoltata la donna che era al volante dell’auto coinvolta nell’incidente.

Zona frequente di incidenti

La zona viene coinvolta spesso in incidenti bruschi. Come ad esempio quello che c’ è stato nella serata di giovedì alla periferia sud di Bettole, frazione di Borgosesia sulla sponda sinistra del fiume Sesia.

In questo caso specifico, due veicoli hanno avuto uno scontro frontale, dal cui impatto grave e violento si è susseguita la distruzione delle vetture. I conducenti sono stati condotti all’ ospedale. Tuttavia in questo caso la responsabile dell’incidente, è stata una donna che, stando alla dinamica ricostruita, forse ha avvertito un malore mentre era alla guida. Per cui ha perso il controllo del veicolo e si è scontrata con l’auto guidata da un giovane. Per riuscire a soccorrere le vittime, i Vigili del Fuoco di Varallo e Romagnano Sesia, i mezzi del 118 e la Polizia stradale di Varallo avevano chiuso il tratto di strada.