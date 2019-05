Verona, lancia i banchi contro gli alunni: arrestato insegnante accusato di maltrattamenti

Un nuovo caso di maltrattamenti a scuola si è verificato nella città di Verona, dove un insegnante esasperato ha lanciato i banchi contro i propri alunni. L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere dell’accusa di maltrattamenti.

Razzismo a scuola

Uno dei casi più eclatanti riguardante il maltrattamento dei bambini a scuola è successo a Foligno nel mese di febbraio 2019. Qui una maestra ha fatto mettere un bambino spalle al muro dicendo ai propri alunni: “Guardate quanto è brutto“. Il fatto è balzato di aggiornare il giornale indignando anche il mondo della politica sceso in campo per difendere il bambino. La maestra ha spiegato che l’azione non era rivolta a offendere il bambino ma bensì per spiegare agli altri compagni di classe quali fossero gli effetti della Shoah. In quell’occasione nessuno ha creduto alla donna tanto che la dirigente scolastica, Antonella Iunti, sentita dall’ansa aveva dichiarato: “Siamo stati informati di questo presunto caso e siamo disponendo tutti gli accertamenti necessari“.

In questo caso non si è parlato di un arresto ma in quanto di provvedimenti prese nei confronti dell’insegnante, ma le notizie riguardanti episodi sgradevoli avvenuti nelle classi non finiscono qui dato che a Verona un insegnante è stato arrestato ma questa volta con l’accusa di maltrattamenti.

Verona, maltrattamenti su minore

Fare l’insegnante dovrebbe essere uno dei mestieri più belli al mondo eppure la nostra cronaca è piena di casi riguardanti maltrattamenti avvenuti in classe. Non molto tempo fa si è parlato di alcune maestre che hanno messo in atto dei maltrattamenti nei confronti dei loro piccoli alunni, ma il protagonista di questa storia è un uomo che insegna ad una classe di scuola elementare a Verona.

Al momento non sono ben note le dinamiche dell’accaduto, ma l’unica cosa certa è l’azione messa in atto da un insegnante della scuola elementare della bassa Veronese che è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti su minore avvenuti durante le ore di lezioni.

Lancia i banchi contro gli alunni

Il 15 maggio 2019 ilgazzettino.it ha diffuso la notizia riguardante il ripetersi di un episodio di maltrattamenti nelle scuole. Dopo recenti fatti di cronaca ecco che si torna a parlare nuovamente di un insegnante che scatena la sua ira contro gli alunni della sua classe. Questa volta ci troviamo a Verona dove un insegnante è finito agli arresti domiciliari a seguito di un’indagine coordinata dal sostituto procuratore Giovanni Pietro Pascucci. L’uomo sarebbe responsabile di aver lanciato banchi in classe, oltre che aver spintonato gli alunni di età compresa tra i 8 e i 9 anni. La colpa dei bambini in questione è quella di non essersi comportati bene durante le ore di lezione. Dopo l’arresto l’uomo ha cercato di discolparsi in una memoria scritta e depositata al GIP, Paola Vacca, nella quale ha spiegato che tutto è avvenuto per frutto di un’esasperazione causate dalla mancanza di rispetto che i bambini avrebbero avuto nei tuoi confronti.