Verona: trovato morto Armando Lovato a Cologna Veneta, era scomparso nel nulla

E’ stato ritrovato morto non lontano da casa Armando Lovato, l’agricoltore di 65 anni, di Cologna Veneta in provincia di Verona, che da qualche giorno era scomparso. Molto probabilmente la causa del decesso è dovuta ad un malore.

Il ritrovamento del corpo

Il ritrovamento del corpo di Armando Lovato è stato fatto all’interno di un canale non lontano dall’abitazione dell’uomo sita nella frazione di Sant’Andrea di Cologna Veneta, in provincia di Verona.

Il 65enne agricoltore era scomparso nel nulla nella giornata di venerdì 15 marzo 2019 e i familiari, non vedendolo rincasare, preoccupati hanno subito lanciato l’allarme alle forze dell’ordine.

I carabinieri, insieme all’aiuto dei vigili del fuoco e dei familiari della vittima, hanno fatto scattare subito le ricerche dell’uomo, che sembrava essere sparito. Ad avvistare il corpo senza vita di Armando Lovato è stato uno dei familiari che era sulle sue tracce.

La causa della morte

La causa della morte di Armando Lovato è ancora tutta da chiarire, ma molto probabilmente è stata causata da un malore. Gli agenti delle forze dell’ordine hanno subito interpellato il medico legale, che una volta raggiunto il luogo del ritrovamento del corpo, ha constatato il decesso.

Come riportato anche da il giornale di Vicenza, dunque, a causare la morte di Armando Lovato sarebbe stato un infarto che non ha lasciato via di scampo all’agricoltore 65enne. La notizia della morte dell’uomo è circolata nell’immediato in paese e moltissimi sono stati i messaggi di cordoglio e vicinanza ai familiari di Armando Lovato, molto noto nella frazione di Sant’Andrea.