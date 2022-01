Vestiti invernali: quali colori indossare d’inverno

La moda autunno inverno 2021/2022 dimentica i toni del grigio o la solita triade di colori nero/beige/grigio. I vestiti invernali sono colorati, eccentrici, fluo, vivaci, che si prestano a combinazioni ed abbinamenti azzardati ed originali. Quali colori indossare questo inverno?

Dal blu elettrico al fucsia, dall’arancione al rosso lacca, dal lilla al giallo, dal color pesca al verde rana. L’oro è protagonista dell’inverno, pronto a far brillare le donne.

Con capi essenziali (pantaloni blu o grigi) si possono creare outfit glamour abbinandoli a maglioni e bluse coloratissime (gialle, viola, smeraldo, rosse). Le donne che non osano possono optare per un tocco di colore puntando sugli accessori.

Vestiti invernali: i colori di tendenza autunno inverno 2021-2022

Per individuare i colori moda di tendenza autunno inverno 2021-2022 si possono leggere un’infinità di articoli online, ma esiste un sistema più semplice e rapido per scoprirlo: dare un’occhiata al catalogo di grandi store fashion come Jole.it.

La stagione fredda a cavallo tra il 2021-2022 osa di più rispetto agli anni precedenti: è caratterizzata da colori vibranti, accesi, carichi di personalità, eccentrici, molto forti, indicati per donne senza mezze misure, testimoni di una femminilità assoluta che esplode di gioia in una sorta di rinascita.

Per rinascere bisogna brillare: l’oro è audace, glamour, pronto ad illuminare la notte e il giorno, ovunque (dalla passerella alla vita quotidiana).

Il fucsia non solo è tornato ma sembra imporsi come un diktat imperativo (anche in total look, chic e texturizzato). In total look viene proposto anche il rosso, dai capi di abbigliamento agli accessori in finitura metallica.

Predomina anche il blu, dal ‘blu navy’ ed elettrico a sfumature più candide, meno intense. Il color lavanda dà un tocco poetico all’inverno e viene usato per pellicce ecologiche, giacche trapuntate.

Il verde ‘speranza’ in varie sfumature aiuta a gettarsi alle spalle due anni difficili, conferendo un carattere chic alla personalità femminile: si abbina con il blu, insieme i due colori sembrano completarsi.

In alternativa a colori molto accesi e fluo (arancione, giallo, lilla, kaki, viola, fucsia, smeraldo, rosso), il cammello si conferma il colore invernale immancabile (anche in total look).

Vestiti invernali: abbinamenti dei colori di tendenza 2021-2022

Di regola, non bisognerebbe mai indossare più di 3 colori e, al di là delle tendenze e delle mode, è importante scegliere gli abbinamenti che più si adattano alla propria carnagione. Per andare sul sicuro, il colore basic è l’avorio: è perfetto per qualsiasi incarnato.

Chi ha una carnagione chiara ed i capelli biondi sceglierà il colore sabbia, mentre la bruna i colori rosati. Toni caldi ed accesi come arancio e corallo valorizzano gli incarnati chiari, mentre toni caldi combinati con toni freddi sono indicati per le carnagioni dorate. I toni pastello sono indicati, in particolare, alle carnagioni intermedie.

Al di là delle carnagioni, ecco alcuni esempi di abbinamenti indovinati:

Pantaloni neutri con blusa dai colori accesi, ad esempio jeans abbinati ad un maglione di lana giallo senape o una camicetta rosa;

Arancione e rosso da combinare con varie sfumature di marrone (dal caramello al nocciola);

Quest’anno va di moda un mix insolito ed elegante, il giallo (cappotto) combinato con il viola (abito e accessori);

Maxi pullover fucsia (o rosa fluo) abbinato al blu notte o blu navy (anche per gli accessori);

Mix di toni freddi (blu elettrico, lilla, verde, grigio) scegliendo per l’outerwear il tono più scuro;

Verde vivace da abbinare all’azzurro (dal baby al ciano), un mix vintage anni ’60.

I toni più chiari sono da preferire nella parte alta del corpo, mentre i colori scuri nella parte bassa.