Viaggi in catamarano: tutti i vantaggi da considerare

Negli ultimi anni, i viaggi in catamarano sono diventati sempre più diffusi per tantissime persone che vogliono partire per una crociera o vogliono realizzare una vacanza.

Si tratta, in effetti, di una soluzione molto comoda per tutti coloro che non vogliono servirsi di barche tradizionali, per ottenere una maggiore comodità e, allo stesso tempo, per godere anche di una stabilità maggiore in termini di relax, soprattutto durante la notte e se si soffre di mal di mare. Per questo motivo, i viaggi in catamarano rappresentano una soluzione sempre più applicata a diverse esigenze e tipologie di utenza.

Naturalmente, al di là dell’aspetto soggettivo che dovrà essere preso in considerazione a proposito del tipo di viaggio che si vuole realizzare, è da sottolineare anche quale sia l’insieme di vantaggi che potranno essere ottenuti da una vacanza in catamarano.

Ecco quali sono tutti i vantaggi di un viaggio di questo genere, da scegliere affidandosi ad alcune compagnie come mistralsailing.it, che offrono pacchetti completi per godere di questa tipologia di viaggio in grande comodità.

Maggiore stabilità in catamarano

Il primo vantaggio sostanziale, che dovrà essere preso in considerazione per quanto riguarda i viaggi in catamarano, riguarda la maggiore stabilità di questo strumento.

A differenza di una barca a vela, che è molto instabile e che, dunque, permette anche di alimentare il mal di mare, un catamarano è dotato di due scafi, riuscendo ad ottenere una stabilità maggiore anche in termini di equilibrio del mezzo di trasporto. La presenza di due scafi rappresenta, sicuramente, un vantaggio sotto tutti punti di vista, considerando anche il maggiore spazio che sia a disposizione e, di conseguenza, il relax aggiuntivo che potrà essere ottenuto viaggiando all’interno di un catamarano.

Tuttavia, per quanto riguarda la maggiore stabilità che potrà essere ottenuta grazie a questo strumento, di sicuro resta da considerare il fatto che, non avendo bulbi, i catamarani scivolano sopra l’acqua, mentre una barca a vela o un altro strumento che presenta solo uno scafo fende la stessa, risultando essere sicuramente più instabile. In altre parole, si percepiranno minori oscillazioni quando si viaggia in catamarano, non avendo mai la sensazione di inclinarsi verso un punto della barca e, di conseguenza, subendo in maniera meno consistente il mal di mare.

Quelle persone che, dunque, non riescono a sopportare gli effetti negativi del mal di mare, potranno fare affidamento ad un viaggio in catamarano per sentirsi sicuramente meglio sotto questo punto di vista.

Maggiore comodità e relax

Naturalmente, come già sottolineato precedentemente, la presenza di due scafi rappresenta un vantaggio non soltanto per quanto riguarda la più importante stabilità che si ottiene all’interno di un catamarano ma anche per quel che concerne lo spazio aggiuntivo che si potrà ottenere all’interno di questa imbarcazione.

Tanto negli interni quanto negli esterni, un catamarano molto più spazioso di una barca a vela, dal momento che permette il posizionamento del timoniere in un luogo più appartato e, allo stesso tempo, proteggendo la struttura adatta agli ospiti dell’imbarcazione, ricreando un ambiente interno molto comodo e dedito al relax.

Addirittura, in alcuni strumenti di lusso, è possibile anche ottenere una zona VIP, all’interno della quale si potrà godere di alcune delle bellezze del viaggio, soprattutto quando l’imbarcazione è ferma, a proposito di piscina o, addirittura, di un trampolino da cui sarà possibile tuffarsi in mare.

La bellezza del catamarano non si esaurisce qui, dal momento che questa tipologia di imbarcazione è sicuramente molto più luminosa rispetto ad una barca, chiaramente facendo riferimento agli interni che non soltanto spaziosi ma anche più e meglio organizzati. Insomma, non resterà che godere del proprio viaggio al meglio!