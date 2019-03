Sport Vicenza: lutto nell’Hockey Breganze, morto Riccardo “Jimmy” Saugo

Il mondo dell’Hockey di Breganze, comune italiano della provincia di Vicenza in Veneto, è in lutto per l’improvvisa scomparsa dell’ex Vicepresidente dell’associazione Hockey Breganze. Riccardo “Jimmy” Saugo è morto a sali 51 anni per un malore cardiaco.

La morte di Riccardo Saugo, mondo dell’hockey in lutto: l’annuncio Facebook

Riccardo “Jimmy” Saugo, ex Vicepresidente dell’associazione Hockey Breganze, è morto nella tarda serata di giovedì 7 Marzo 2019. Come riportato da VicenzaToday, l’uomo è stato stroncato da un malore improvviso. Il mondo dell’hockey è sotto shock per la terribile perdita.

Intorno alle 20 di giovedì 7 Marzo 2019, sulla pagina Facebook dell’Hockey Breganze, è apparso il post che annunciava l’improvvisa scomparsa dell’ex Vicepresidente Riccardo Saugo.

“L’ASD Hockey Breganze porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Riccardo Saugo (Jimmy) per la sua improvvisa e prematura scomparsa – si legge su Facebook – Jimmy è stato vicepresidente del Breganze per 7 anni prima dell’attuale Presidenza ed ha contribuito con il suo lavoro ed impegno alla crescita sportiva della Società“.

La causa del decesso dell’ex Vicepresidente dell’Hockey Breganze Riccardo Saugo

Riccardo “Jimmy” Saugo sarebbe deceduto a causa di un malore cardiaco improvviso. Inutile la corsa all’ospedale dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza. Saugo è deceduto poco dopo nella struttura sanitaria.

Centinaia le persone che, attraverso un pensiero o un messaggio, hanno voluto dimostrare la loro vicinanza alla famiglia di Riccardo Saugo. La comunità dell’Hockey Breganze è profondamente scossa dall’improvvisa perdita del loro ex Vicepresidente. Saugo è stato descritto come una persona solare, che amava stare in compagnia e lavorare duramente per la propria passione.