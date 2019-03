Vicenza, investita e uccisa a Noventa Vicentina: morta 66enne sul colpo

Non ha avuto scampo la donna residente ad Agugliaro, comune italiano in provincia di Vicenza, investita e uccisa da un’Opel Astra mentre attraversava la strada in via Bergoncino, a Noventa Vicentina. La vittima aveva 66 anni e a nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118.

Incidente a Noventa Vicentina, donna muore sul colpo: dinamica e dettagli

Nella serata di giovedì 14 Marzo 2019, intorno alle 20, in via Bergoncino a Noventa Vicentina, comune italiano in provincia di Vicenza, una donna di 66 anni è stata investita e uccisa da un’auto mentre attraversava la strada. Della vittima, residente ad Agugliaro ma originaria del Marocco, sono state rese note solo le iniziali: K.F.

La 66enne stava attraversando la strada a piedi da sola quando un’Opel Astra, guidata da un uomo di 50 anni di Noventa, l’ha investita e uccisa sul colpo. Nonostante i soccorsi immediati, prima del guidatore e poi dei sanitari del 118, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo del terribile incidente stradale sono intervenuti anche i carabinieri locali, che stanno svolgendo i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro in cui ha perso la vita la 66enne di Agugliaro e per accertare le responsabilità del fatto.

Malvivente investe e uccide una donna dopo averla derubata

Nella giornata di mercoledì 13 Marzo 2019 un altro terribile episodio ha segnato la cronaca nera di Noventa Vicentina, comune italiano in provincia di Vicenza. Una donna, Mihaela Stoicescu, una romena cinquantenne residente nella Bassa Veronese a Minerbe, è stata travolta e uccisa da un malvivente che stava tentanto di rubarle l’auto.

Il fatto è avvenuto proprio davanti all’ufficio postale del comune del Basso Vicentino, in pieno centro, in via Palladio, a pochi passi dal Municipio. La vittima stava aspettando la nipote a bordo di una Mercedes quando il ladro ha cercato di spingerla fuori dall’auto per rubarla. La donna si è aggrappata alla portiera della berlina mentre era in movimento, per poi cadere e sbattere violentemente la testa. E’ deceduta poco dopo in ospedale.