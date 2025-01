Musica e spettacolo: l’arte del booking cantanti per eventi perfetti

Il successo di un evento musicale personalizzato è totalmente legato agli artisti che vi si esibiscono, per cui è fondamentale fare le scelte giuste quando si prenota una loro performance. Saper gestire con arte il booking per ottenere eventi perfetti nel campo della musica e dello spettacolo, richiede quindi attenzione e scelte ben ponderate.

Comprendere le esigenze del pubblico

Quando si tratta di pianificare un evento musicale o un qualsiasi altro spettacolo, la ricerca deve concentrarsi principalmente sulle aspettative del potenziale pubblico. Per soddisfare tali esigenze bisogna essere consapevoli della sua età, sesso, gusti e tendenze attuali. Se ad esempio è composto da giovani, conviene orientare la ricerca verso la musica urbana o contemporanea. Se invece si tratta di adulti, artisti rock o pop risulteranno probabilmente più adatti. Tuttavia se non si è sicuri del pubblico che l’evento attirerà, è consigliabile rivolgersi a qualche agenzia booking cantanti al fine di ottenere l’evento al massimo della perfezione, e con la consapevolezza che venga gestito da professionisti del settore.

Ricercare gli artisti in diversi modi

Una volta stabilito il budget e conoscendo le proprie aspettative in merito all’organizzazione di un evento musicale o di un qualsiasi altro spettacolo, ci si può concentrare sugli artisti. In questo frangente conviene considerare quelli che propongono brani consoni ai gusti del potenziale pubblico, e per trovarli basta effettuare delle ricerche online, direttamente sulle piattaforme di streaming oppure (scelta consigliata) contattare una delle principali società di gestione eventi al fine di ottenere il miglior risultato.

Contattare agenti o manager per prenotare artisti musicali

Una volta che viene stilata una lista di potenziali artisti, è opportuno contattare i loro manager o agenti in quanto saranno in grado di fornire informazioni aggiuntive su come prenotare le relative performance, gestire il loro trasporto, la disponibilità, e stabilire la quantità di denaro che costerà per assumerli. Fatto ciò, con tutti i suddetti dettagli ben chiari, si può procedere con la richiesta di un preventivo accurato e una volta stilato il contratto con l’artista in questione, conviene leggerlo attentamente in modo da assicurarsi che tutto sia in ordine e in linea con le clausole negoziate in precedenza.

Pianificare la parte tecnica dell’evento

Una volta scelti gli artisti e stabilito il contatto con essi, si può pianificare la parte tecnica dello spettacolo che si intende organizzare. Ciò include trovare la sede più adatta, l’illuminazione, le decorazioni, la scenografia e qualsiasi attrezzatura di cui avranno bisogno. Per fare in modo che tutti questi requisiti tecnici vengano rispettati, affidarsi ad una società esperta del settore è ideale per assicurarsi che tutto sia in regola il giorno dell’evento. Infine, è il momento di promuovere lo spettacolo utilizzando canali diversi ed iniziando in primis con notizie sui social media e in secondo luogo tramite l’email marketing, poster, volantini. In tutti i casi è importante fornire al pubblico le informazioni necessarie come data, ora, sede e costo del biglietto d’ingresso.

Considerare i costi dell’evento da organizzare

Quando si deve organizzare un evento musicale o uno spettacolo, bisogna sempre considerare i costi che entrambi comportano. Ci sono infatti artisti che accettano una proposta soltanto previo compensi elevati e consoni alle loro performance, senza contare l’aggiunta di costi extra tali da sforare con il budget disponibile. Per fare un esempio un cantante o un attore affermato chiede una cifra netta per la sua esibizione, e in aggiunta esige anche il pagamento dei voli necessari per raggiungere la location stabilita, così come quello di hotel, pasti e così via. Oltre a ciò, va sottolineato che la maggior parte degli artisti in genere non viaggiano mai da soli, quindi i costi menzionati si applicano anche agli accompagnatori e tecnici del suono.

Conclusioni

Per concludere possiamo dire che per l’evento da organizzare, è necessario il rispetto di tutti i punti chiave in precedenza citati, in quanto fondamentali per il suo successo. Seguendoli attentamente significa infatti assicurarsi che il pubblico assisterà a uno spettacolo di grande interesse e con conseguente soddisfazione da parte di chi lo ha indetto. Infine non meno importante è considerare l’aspetto economico che riguarda gli artisti scelti, poiché se famosi potrebbero richiedere una somma tale da incidere sul budget che si ha a disposizione con una conseguente revisione dei prezzi programmati.