Come trascorrono il tempo libero gli italiani

Al giorno d’oggi, i ritmi frenetici della quotidianità ledono, non di rado, lo spirito di ciascuno di ogni singolo soggetto, sommerso da impegni che spaziano dall’ambito lavorativo a quello famigliare. “Tirare il fiato” ogni tanto, quindi, è salutare, anche se per molti italiani non è semplice ritagliare un po’ di spazio per sé stessi.

Eppure, è necessario trovare un po’ di tempo per coltivare le proprie passioni e hobby, ritemprare lo spirito e il corpo, vivendo qualche momento di svago e divertimento per migliorare il proprio benessere psicofisico. Nel prosieguo dell’articolo scopriremo quali sono i passatempi preferiti dagli italiani, comprendendo come gli stessi trascorrano il proprio tempo libero.

Attività fisica per piacere e per piacersi

Una vasta fetta di italiani, fedeli all’antico adagio “mens sana in corpore sano”, adorano trascorrere una parte del proprio tempo libero svolgendo attività fisica, autentico toccasana per star bene con sé stessi, scaricare le tossine accumulate durante la stressante quotidianità e ritemprare lo spirito. La portata del fenomeno è testimoniata, chiaramente, dall’elevato numero di palestre presenti lungo tutto lo Stivale, talvolta prese letteralmente d’assalto dai cittadini del Belpaese.

La palestra, tuttavia, non è l’unica opzione per curare il proprio benessere fisico. Tantissimi italiani adorano correre nei parchi, altri, soprattutto in ambito maschile, non rinunciano alla classica partita di calcetto o la partita di padel con gli amici, tutte attività che, pur non essendo assolutamente risolutive rispetto alla pratica agonistica di uno sport, consente di fare un po’ di attività fisica evitando la sedentarietà.

Il desiderio di fare attività fisica, talvolta, si accompagna alla necessità di apparire sempre in forma smagliante. La società moderna, d’altro canto, impone modelli di bellezza piuttosto elevati, soprattutto per quanto concerne la forma fisica. E gli italiani, storicamente un popolo di “vanesi”, avvertono la necessità di piacersi, elemento fondamentale per vivere, poi, una socialità più soddisfacente.

I cittadini del Belpaese, infatti, sono un popolo famoso nel mondo anche per il proprio lato gioviale, quel desiderio di vivere serate in compagnia e far festa fino a notte fonda. Non stupisce in alcun modo, quindi, che una parte del tempo libero sia dedicato allo svago notturno, sfruttando i tanti locali sparsi lungo lo Stivale in grado di far vivere momenti entusiasmanti e rilassanti al tempo stesso.

Socialità, sia reale che virtuale

Indipendentemente dal fatto che si tratti di un’uscita tra amici o con qualche persona affascinante come queste escort a Torino, la necessità di vivere qualche momento spensierato è insita nella maggior parte degli italiani. Ed è per questo motivo che la maggior parte degli stessi dedica una fetta del proprio tempo libero alle uscite serali trovando grande giovamento dal punto di vista mentale.

Inutile negare, tuttavia, come una parte del tempo libero sia dedicata all’ozio, soprattutto nei giorni lavorativi. In queste giornate, le serate, dopo aver adempiuto – in taluni casi – agli adempimenti di carattere famigliare, si concludono davanti a un televisore o uno smartphone. Quest’ultimo, soprattutto, è diventato il fedele alleato della conclusione di una giornata per molti italiani.

Sdraiati sul divano o sotto le coperte del proprio letto, un vasto numero di italiani conclude la propria giornata con il “telefonino” tra le mani, utilizzando le applicazioni di messaggistica istantanea e altre dedite a restare informati su quanto accade nel mondo, piuttosto che reperire notizie attinenti ai propri hobby o alle proprie passioni.

Inutile negare, infine, come una parte consistente del tempo trascorso sul web (che alcuni stimano si aggiri mediamente attorno alle 6 ore giornaliere) sia dedicata alla cura dei propri social network. Come abbiamo poc’anzi descritto, gli italiani sono un popolo che fa della socialità un tratto predominante del proprio modo d’intendere la vita. E i social network, seppur virtualmente, riescono a colmare questa esigenza anche quando non può essere compiuta “fisicamente”.