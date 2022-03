I migliori luoghi da visitare in Portogallo

Quali sono le mete migliori da vedere in Portogallo? Il Portogallo presenta sia città sia zone naturali che vale la pena visitare almeno una volta nella vita. Se stai partendo per un viaggio on the road e vuoi immergerti appieno nell’atmosfera portoghese, scopri nella nostra guida quali sono le località più belle da visitare in Portogallo!

Alla scoperta dell’Algarve in Portogallo

Visitare Algarve in Portogallo è una meta obbligata. Questa regione è illuminata costantemente dal sole e il suo clima è sempre piacevole, praticamente tutto l’anno si possono trovare temperature gradevoli.

La bellezza di questa regione è racchiusa principalmente nelle sue meraviglie naturali che vanno dalle spiagge dorate alle scogliere e che rientrano nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Ogni area dell’Algarve ha delle caratteristiche peculiari, come ad esempio le cittadine che si trovano nelle colline di Monchique, dove è possibile tornare indietro nel tempo.

Non devi perderti anche due dei centri abitati più sviluppati quali Albufeira e Vilamoura che sono anche i punti perfetti per iniziare a visitare l’intera regione.

Visita a Portimão

Una meta da non perdere se fai un viaggio in Portogallo è: Portimão. Questa zona affascina tutti coloro che la visitano, i paesaggi sono meravigliosi e il clima è praticamente sempre soleggiato, infatti, la zona ha una media di 300 giorni di sole all’anno.

Tra le principali peculiarità della zona ci sono le sue spiagge, il fiume Arade, la città storica di Alvor che è un villaggio pittoresco caratterizzato dalla pesca.

Il fiore all’occhiello di quest’area del Portogallo è sicuramente la Praia da Rocha da dove è possibile andare in spiaggia, prendere il sole e abbronzarsi e tuffarsi nelle acque del mare cristalline.

Non manca poi la movida allegra della città. Infatti, questa zona è molto dedicata al divertimento e ricca di locali dove poter ballare o bere un drink. Infine, non devi assolutamente perderti i ristoranti dove è possibile apprezzare appieno la cucina locale e fare scorpacciate di frutti di mare e pesce.

Un viaggio a Lisbona

Se volete vivere appieno la bellezza del Portogallo non dovete perdervi un viaggio a Lisbona.

La capitale è un concentrato di bellezze architettoniche e artistiche che si possono ammirare semplicemente camminando tra le sue vie o salendo su uno dei suoi famosi tram che attraversano la città.

Il fascino antico della Baixa e del Chiado, le meraviglie architettoniche avveniristiche che si possono ammirare nel Parque das Nações, il Bairro Alto sono solo alcune delle mete più belle da vedere a Lisbona.

Naturalmente, non può mancare anche un tour enogastronomico, per assaggiare uno dei tantissimi piatti a base di baccalà e per concludere con un dolce come il famosissimo Pasteis de Belem.

Visita alla più bella spiaggia del portogallo

Infine, non puoi che concludere il tuo tour visitando la famosa “regina delle spiagge del Portogallo” stiamo parlando di Figueira da Foz una spiaggia che vanta distese sterminate di sabbia morbida e dorata che viene lambita da onde perfette per chi ama fare surf.

Oltre alla bellezza delle spiagge portoghesi è possibile anche scegliere di fare un’escursione a Cabo Mondego tra le falesie, oppure si può navigare facendo una gita in barca sul lungo fiume, o passeggiare all’interno del Parque das Abadias o all’interno della Serra da Boa Viagem. Queste sono solo alcune delle tantissime escursioni che si possono fare in zona.

Infine, anche qui sarà possibile degustare delle specialità a base di frutti di mare e pesce fresco, tra queste ci sono le sardine alla griglia e la caldeirada. Piatti deliziosi a base di pesce che ti faranno vivere appieno l’atmosfera del Portogallo.