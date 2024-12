Lavorare all’estero, le migliori città dove recarsi

Siete alla ricerca di un lavoro che finalmente possa essere in linea con i vostri studi, con le vostre ambizioni e i vostri sogni? In questo caso, una porta aperta verso le proposte di lavoro all’estero dovrebbe essere sempre lasciata.

Prima, però, di capire quale possa essere la meta più adatta, il consiglio migliore da seguire è quello di fare riferimento ai Paesi migliori in cui trovare un impiego. Sono diverse le ricerche pubblicate in tal senso, anche di recente, che hanno stilato delle vere e proprie classifiche delle città migliori, in base a vari criteri, come ad esempio il costo medio della vita, gli stipendi, la qualità della vita e molto altro ancora.

Lavorare in Germania e Austria

Quando si parla di opportunità di lavoro all’estero, il primo Paese che viene in mente è senz’altro la Germania. E, nello specifico, la prima città che balza all’occhio è Monaco. Collocata nella parte meridionale della Germania, si può considerare una delle opzioni più gettonate e considerate dagli italiani che vogliono andare a lavorare all’estero. L’attrattività di questa città è legata anche alla presenza di una folta comunità di italiani in loco. Non solo, visto che un altro punto di forza di Monaco è quello di avere un’alta richiesta di professionisti sanitari, ma anche di meccanici, cuochi, camerieri ed ingegneri.

Impossibile non considerare anche l’Austria e, in modo particolare, la capitale Vienna. Quest’ultima è di gran lunga una delle città con il maggior tasso di attrattività per chi ha intenzione di trasferirsi all’estero per trovare un lavoro. Viene anche chiamata “perla dell’Europa”, dal momento che riesce a offrire un livello di qualità della vita decisamente elevato. Al contempo, sono di grande qualità anche le infrastrutture e i servizi, così come Vienna è molto apprezzata anche per la qualità della rete di trasporto pubblica. Per quanto concerne l’ambito lavorativo, ci sono tante offerte di lavoro in ambiti in cui si riscontra una forte innovazione tecnologica, ma anche in settori come l’industria culturale e la ricerca scientifica.

Lavorare a Dubai

Una delle città più gettonate in cui andare a lavorare negli ultimi tempi è sicuramente Dubai. La motivazione alla base di una simile scelta è piuttosto chiara, dal momento che si tratta di una città in grado di offrire davvero tantissime opportunità di impiego, ma anche di vita. Prima di acquistare i biglietti di sola andata verso gli Emirati Arabi Uniti per lavorare a Dubai, però, il consiglio è quello di dare uno sguardo agli impieghi più remunerati e anche a quelli più ricercati.

Lavorare in Svizzera

Una delle destinazioni più gettonate per chi ha intenzione di andare a lavorare all’estero è senz’altro la Svizzera. Tanti i motivi che portano a considerare questa nazione. In primo luogo, un tasso di disoccupazione estremamente basso, in cui ci sono davvero tantissime opportunità di impiego.

In generale, la Svizzera si caratterizza per un tenore economico piuttosto alto: un benessere che si va a riflettere inevitabilmente anche sui salari proposti, così come sulla qualità della vita. In modo specifico, però, l’intesa che è stata siglata con l’UE permette ai lavoratori di poter godere del diritto di libera circolazione, con un’apertura maggiore, quindi, ai lavoratori immigrati.

Belgio e Repubblica Ceca

È evidente che, per poter andare a lavorare in Belgio, serve avere una buona padronanza di quelle che sono le lingue principali in questo territorio, come ad esempio il francese e l’inglese. Detto questo, a Bruxelles ci sono tantissime opportunità di lavoro per chi sogna una carriera all’estero. In Repubblica Ceca, invece, è Praga la città più attrattiva dal punto di vista lavorativo, con una domanda in continuo aumento in riferimento alla ricerca di professionisti qualificati in un gran numero di settori.