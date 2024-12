Guanti da donna: i modelli in voga per la stagione invernale 2025

I guanti da donna sono accessori intramontabili che, oltre a proteggere le mani dal freddo, aggiungono eleganza e carattere a qualsiasi look.

Nel 2025, i guanti tornano protagonisti della moda, con una varietà di modelli che spazia tra classico e moderno, adatti a ogni occasione e stile.

Tra le tendenze più popolari troviamo i guanti in pelle, come quelli proposti da brand specializzati del settore come Gloveme che propone anche guanti senza dita e lunghi, che si distinguono per la loro versatilità e per la capacità di completare un outfit in modo unico.

Ma vediamo nel dettaglio quali sono i modelli più in voga e i modi migliori per abbinarli.

Guanti in pelle: eleganza e tradizione

I guanti in pelle sono un classico intramontabile e continuano a essere un must-have nel guardaroba femminile del 2025.

La loro popolarità è dovuta non solo alla loro capacità di proteggere le mani dal freddo, ma anche al loro fascino senza tempo.

Pelle liscia e morbida: i guanti realizzati in pelle di alta qualità, liscia e morbida, sono perfetti per un look minimalista e raffinato. Si trovano in una gamma di colori che va dai classici nero e marrone a tonalità più audaci come rosso bordeaux, verde bosco e blu notte.

Dettagli decorativi: modelli con cuciture a contrasto, borchie, fiocchi o inserti in tessuto stanno guadagnando popolarità.

Pelle trapuntata: una delle novità più amate per il 2024 è l'effetto trapuntato, che dona ai guanti un aspetto lussuoso e moderno.

I guanti in pelle si sposano perfettamente con cappotti eleganti, trench e capi in lana. Per un look chic, abbinali a una borsa coordinata in pelle o a stivaletti dello stesso colore. Indossarli con un blazer oversize o una giacca di pelle crea invece un outfit moderno e grintoso.

Guanti senza dita: stile e praticità

I guanti senza dita, o fingerless, sono un modello che unisce estetica e funzionalità. Ideali per chi desidera mantenere le mani calde senza rinunciare alla libertà di movimento, sono perfetti per chi utilizza spesso smartphone o tablet.

I guanti senza dita realizzati in materiali morbidi e caldi come lana e cashmere sono ideali per il quotidiano e per un look casual.

Per chi cerca un look chic e alla moda, invece, i modelli in pelle con borchie, zip o dettagli metallici sono un grande ritorno del 2025.

Questi guanti, spesso associati allo stile punk o rock, stanno conquistando anche i look più eleganti, creando un contrasto interessante.

Infine, per chi cerca qualcosa di unico, i guanti fingerless con perline, paillettes o inserti in pizzo sono l’opzione perfetta.

I guanti senza dita si abbinano facilmente a look casual, come un maglione oversize e un paio di jeans.

Per un outfit più sofisticato, scegli modelli decorati e indossali con un abito a maniche lunghe e stivali alti. Sono anche perfetti per outfit stratificati, dove i dettagli del guanto diventano protagonisti.

Guanti Lunghi

I guanti lunghi sono sinonimo di eleganza e glamour. Spesso associati alla moda retrò, questi accessori tornano a dominare le passerelle del 2025, reinterpretati in chiave moderna.

I guanti lunghi in materiali lucidi come seta e raso sono perfetti per serate formali e occasioni speciali. Spesso arricchiti da ricami o dettagli gioiello, aggiungono un tocco di lusso a qualsiasi abito.

I modelli in pelle, che si estendono fino al gomito o oltre, sono una delle novità più affascinanti del 2025. Questi sono perfetti per chi ama osare e desidera un look audace e sofisticato.

Infine, per un utilizzo più quotidiano, i guanti lunghi in lana o cashmere sono l’opzione ideale. Caldi e avvolgenti, donano un tocco di stile anche ai look più casual.

I guanti lunghi si abbinano splendidamente a cappotti con maniche a tre quarti, poncho e abiti eleganti senza maniche.

Per un look d’ispirazione vintage, indossali con un abito da cocktail e gioielli raffinati. Se preferisci un outfit moderno, abbinali a un trench e a stivali alti, creando un effetto stratificato che è sempre più in voga.