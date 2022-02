Rosmarino: benefici e proprietà della spezia più amata dagli italiani

Il rosmarino è tra le erbette aromatiche più apprezzate dagli italiani. Lo si usa soprattutto in cucina, per dare risalto alle nostre più gustose pietanze, ma in realtà ha tanti altri utilizzi anche al di fuori della gastronomia. È una piantina semplice da coltivare, richiede pochissima attenzione, puoi tenerlo sul balcone o in terrazza, anche perché se fiorisce dà degli splendidi fiori dal colore lillà. Molti ritengono che dovremmo odorare il rosmarino ogni giorno, come puoi leggere anche nell’articolo che trovi su https://www.lettoquotidiano.it, per poter godere a pieno dei suoi benefici: ebbene sì perché oltre ad un gusto intenso, si tratta di una spezia dalle proprietà benefiche, che possono aiutarci a risolvere molti malanni da vita di tutti i giorni.

Qualche curiosità sul rosmarino

Lo sapevi che le proprietà benefiche del rosmarino sono note all’uomo già da molti secoli? Si pensi a quella che è passata alla storia come l’acqua della Regina di Ungheria. Quest’ultima aveva oltre settant’anni quando è andata in sposa al giovane Re di Polonia. Pare che la regina avesse un elisir per mantenersi giovanissima e per non mostrare la vera età che avesse. Era solita usare un distillato al rosmarino, applicato su pelle mattina e sera. Tale distillato, che si creava tranquillamente a casa, puoi replicando anche tu. Devi realizzare un siero viso a base di olio essenziale di rosmarino fiorito (da mescolare in mezzo litro di acqua di rose, o di arancio a seconda della disponibilità) e di alcool buongusto. Devi tenere a macerare tutto per almeno sei mesi dopodiché il siero è pronto. Applica mattina e sera su viso e corpo facendo massaggi circolari nelle zone più critiche.

Quali sono le proprietà e i benefici del rosmarino

Ma veniamo ora a quello che ci interessa sapere in merito ai benefici del rosmarino. Partiamo col dire che è tra i migliori alleati contro lo stress e i dolori articolari: questo in quanto ha un potere lenitivo e al contempo stimolante. Il che si ripercuote positivamente anche su astenia e debolezza. Secondo la scienza è anche un ottimo antinevralgico, nonché antisettico: lo si consiglia durante le influenze e i malanni di stagione. Placa i disturbi legati all’apparato respiratorio come tosse e asma.

Il rosmarino aiuta anche contro i disturbi dell’apparato digerente in quanto facilita la produzione di bile, aiuta la digestione e rende più agevole il movimento peristaltico. Lo si consiglia altresì anche in caso di dolori, da assumere come infuso o decotto, soprattutto quelli provocati da artrite reumatoide.

Come si assume il rosmarino

Il rosmarino è un’erba aromatica versatile, perfetta sia in cucina come odore che come base di decotti, unguenti, gel ed oli essenziali.

Per quanto attiene l’olio essenziale, ne trovi in commercio prodotti da diversi brand, e di ogni prezzo. In alternativa puoi anche prepararlo da solo, distillando a vapore le cime e gli aghetti della pianta. In questo modo annusalo ogni volta che ti senti stanco e spossato, tornerai a recuperare la tua energia.

Se non ami usare gli aghetti freschi nell’arrosto, l’olio essenziale si può usare anche su carni e pietanze varie. Così come puoi aggiungere qualche goccia alle tisane per dare loro un tocco in più. Se versi poi qualche goccia nel water, disinfetti il sanitario e gli conferirai un profumo molto intenso.

In alternativa all’olio essenziale ci sono le linee di cosmetici a base di rosmarino. Queste sono perfette per cicatrizzare le ferite, per disintossicare i capelli dall’eccesso di sebo e per renderli più forti. Il rosmarino infatti regola la secrezione sebacea, e favorisce la crescita. Inoltre sempre con gel e pomate puoi fare dei massaggi che favoriscano la circolazione e attenuino i dolori.