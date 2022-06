Turismo in Sicilia: alla scoperta delle Isole Egadi

Quello delle Egadi è un arcipelago di tre isole e due grandi scogli, non lontano dalla città di Trapani, in Sicilia. Luogo di meravigliosi paesaggi e di acqua cristallina, l’arcipelago unisce scorci mozzafiato e natura incontaminata, in un binomio che conquista chiunque se ne rechi alla scoperta. Le tre isole sono Favignana, Marettimo e Levanzo: diversissime nonostante siano così vicine, ognuna delle isole offre attività uniche e calette stupende.

Favignana

È la più grande delle tre isole e unisce alla bellezza delle spiagge alcuni elementi storici di grande portata. Per anni, una della attività più di richiamo sull’isola è stata la mattanza dei tonni, spettacolo vero e proprio, cruento quanto affascinante, nonché tradizione esistente da secoli che oggi i ministeri competenti consentono solo occasionalmente.

Il porto resta il cuore pulsante dell’isola ancora oggi, dominato dai merletti della splendida Villa Florio – costruita nel 1876 per inneggiare alla omonima famiglia di imprenditori palermitani che del commercio del tonno hanno fatto una vera e propria fortuna. Sempre appartenente alla famiglia Florio si può vedere un antico e imponente stabilimento, la vecchia industria conserviera del pesce, tra le più grandi di tutta Europa.

Nel centro del paese c’è la Chiesa Madre, chiamata “Madrice”: a forma di croce latina, con un portale in legno quasi baroccheggiante, la chiesa custodisce tesori come un crocifisso del diciottesimo secolo e una statua di marmo di scuola spagnola risalente alla fine del Seicento. Sembra che esistesse anche un cimitero sotterraneo, forse utilizzato durante le guerre come rifugio, ma poi definitivamente murato.

La morfologia di Favignana è particolarissima e ha fatto ottenere all’isola l’evocativo soprannome di “farfalla”: le due piccole pianure che rappresentano le della farfalla si uniscono in una dorsale montuosa. Grotte inaspettate, spiagge bianchissime che trovano spazio lungo le insenature della costa rocciosa, acque cristalline: Favignana è ritenuta la “perla delle Egadi” e richiama turisti ogni giorno, senza deluderne nessuno. Chi ha piacere di esplorare questo luogo meraviglioso, spesso vuole poter andare da lì alle altre isole e alle calette incastonate come pietre preziose sotto le coste, scoprendo le bellezze di ognuna: il consiglio è farlo in barca prenotando su Sailegadi.com, riuscendo a raggiungere ogni magia del posto.

Marettimo

Piccolo mondo di pescatori, quasi immutato nel tempo, tra reti lasciate al sole perché si asciughino e ritmi lenti come le barche ormeggiate. Marettimo è l’isola più montuosa dell’arcipelago, con cime elevate, nonché la più lontana dalla Sicilia. La sua natura selvaggia e incontaminata (gli abitanti sono meno di 700!) le conferisce un fascino senza tempo.

Le spiagge qui sono davvero uniche: non attrezzate e spesso deserte, regalano scorci meravigliosi e incontri con pesci colorati. Alcune sono raggiungibili in pochi minuti con una breve passeggiata dal centro del paese, altre prevedono di percorrere sentieri che si insinuano nella montagna… la bellezza bisogna meritarsela, d’altronde!

Levanzo

Isoletta in miniatura, con solo 12 chilometri di coste e 200 residenti, Levanzo è un luogo di pace e tranquillità, perfetto per chi cerca una vacanza capace di liberare completamente la testa, riempiendo gli occhi e il cuore. Le calette sparse lungo le coste, le strade non asfaltate, il minuscolo borgo centrale, le bianche rocce calcaree… sono davvero variegati i luoghi di puro fascino che trovano spazio nella piccola isola. Fare il giro dell’isola in barca richiede poco tempo e consente di ammirare le spiagge isolate, ma c’è anche una grotta di grande interesse storico: la cosiddetta “grotta del genovese” all’interno della quale si trovano graffiti e dipinti risalenti al Paleolitico (raffiguranti proprio dei tonni, a dimostrazione di quanto fosse antica la tradizione della pesca locale, a lungo mantenuta anche con la mattanza).

L’attrazione principale resta, dunque, il mare cristallino, ma in questi luoghi dalla natura ancora selvaggia ogni turista può trovare la magia che cerca.