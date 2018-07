Google Translate è stato lanciato nell’aprile 2006 come servizio statistico di traduzione automatica: ecco quali sono i motivi per non usarlo come strumento di traduzione ufficiale.

Da quando nel 2006 Google ha messo a disposizione degli utenti Google Translate, servizio statistico di traduzione automatica, sono tante le persone che purtroppo hanno pensato di poter affidarsi a questo tool per le traduzioni professionali del proprio brand. Sostituire il lavoro di un’agenzia di traduzione esperta all’ausilio di questo strumento è assolutamente negativo per un’azienda: ecco quali sono 5 motivi per non tradurre con Google Translate contenuti ufficiali.

Google Translate: quando e perché non usarlo

Google Translate utilizza i documenti delle Nazioni Unite e del Parlamento europeo per raccogliere dati linguistici: ad oggi l’applicazione include più di 100 lingue. Sicuramente un patrimonio molto vasto, ma non bisogna pensare di usare questo strumento per tradurre qualsiasi tipo di documento. Una delle prime destinazioni d’uso di Google Translate era legata al viaggio: chi si trovava all’estero e non conosceva bene la lingua, poteva ricorrere a questo strumento pratico e veloce per riuscire a spiegarsi meglio. La situazione appare ben diversa quando un cliente deve tradurre importanti documenti riservati o contenuti creativi, che presentano sottili sfumature e presuppongono una buona comprensione della lingua di origine. Se si tratta di contratti o video di global branding, difficilmente Google Translate sarà lo strumento adatto, ecco quindi 5 motivi per non usarlo per le proprie traduzioni: