Come si leggono le etichette dei cosmetici

Imparare a leggere le etichette dei cosmetici è indispensabile per capire se i prodotti che si è intenzionati ad acquistare contengono ingredienti potenzialmente dannosi per il nostro organismo, magari perché in grado di suscitare allergie. Ormai sono sempre di più i consumatori e le consumatrici che desiderano puntare su composizioni rispettose della pelle ma anche ecologiche, e quindi tali da non danneggiare l’ambiente. L’INCI, acronimo di International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, è appunto la nomenclatura riconosciuta e adoperata a livello internazionale allo scopo di indicare gli ingredienti che fanno parte di un cosmetico.

Il primo aspetto a cui è necessario prestare attenzione riguarda l’ordine con il quale gli ingredienti vengono elencati: esso, infatti, non è casuale, ma è stabilito a seconda della quantità. In altri termini, al primo posto della lista degli ingredienti c’è la sostanza che è presente in quantità maggiore, mentre all’ultimo c’è quella che è presente in quantità minore: l’ordine, infatti, è sempre decrescente, per tutte le etichette. Vale la pena, inoltre, di concentrarsi sul linguaggio che viene impiegato per la denominazione dei vari ingredienti: a volte, infatti, capita di imbattersi in un nome latino, mentre in altri casi si ha a che fare con un nome inglese. Qual’è la differenza?

Se la denominazione è in latino, vuol dire che la sostanza in questione non è stata sottoposta a modificazioni chimiche ed è stata inserita così com’è nella formulazione del prodotto: è quello che accade con gli oli vegetali utilizzati puri, per esempio. I nomi latini in genere riguardano gli ingredienti che sono presenti nella farmacopea o quelli botanici. Se su un’etichetta si legge il nome del prunus amygdalus dulcis oil, si sta usando un cosmetico che contiene del semplice olio di mandorle dolci.