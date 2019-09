Dubbi in amore, a volte un consiglio torna sempre utile

Un po’ tutti noi abbiamo dovuto affrontare i classici problemi che riguardano ogni relazione di coppia, ovvero quello di avere dei dubbi in amore, che rendono imprevedibile la scelta se mandare avanti o meno la propria storia d’amore. Portare avanti una relazione non è così semplice, dal momento che è fondamentale dare attenzioni e fare gesti verso la propria metà giorno dopo giorno.

Ci vuole cura, come in tutte le cose, anche per far crescere il sentimento. Spesso e volentieri, però, per risolvere i dubbi in amore, una consulenza di cartomanzia a basso costo può essere certamente un ottimo rimedio, quantomeno per fare un po’ di chiarezza in mente e capire quello che non sta funzionando.

Dubbi in amore, come si devono affrontare?

Anche se si tratta chiaramente di problematiche molto diffuse, la maggior parte delle persone non ha spesso la minima idea di come affrontare tutti questi dubbi in amore. È facile cadere in depressione per colpa di una pena d’amore e, in ogni caso, spesso non si riesce ad affrontare con la dovuta prudenza una situazione del genere.

Spesso e volentieri, può capitare che i dubbi sul rapporto di coppia vadano semplicemente a celare delle problematiche a livello inconscio ancora più importanti. Quindi, la soluzione migliore è quella di risolvere prima di tutto i propri problemi, paure e ansie personali, e poi concentrarsi su quello che non funziona nel rapporto di coppia.

Capita in altre occasioni, invece, che i dubbi in amore insorgano nel momento in cui le aspettative di una persona non vengono poi corrisposte nella vita di tutti i giorni. È chiaro che l’insicurezza rappresenta uno di quegli aspetti che potrebbero, a lungo andare, influenzare in modo negativo una relazione.

Tutti questi dubbi possono insorgere per varie ragioni. In alcuni casi, rappresentano una sorta di sintomo che riflette un vero e proprio cambiamento che è in atto, mentre altre volte non hanno alcun legame con la reazione. Quindi, i dubbi possono intervenire come vera e propria risposta in seguito ad un cambiamento, che può essere interno o esterno. Oppure quando uno dei due partner prova un’attrazione verso una terza persona.

I cambiamenti in una coppia sono all’ordine del giorno. Le storie d’amore in cui va tutto sempre bene, quell da rose e fiori ogni giorno, non esistono. Se nei primi mesi il sentimento d’amore e di attrazione è così intenso da coprire anche tutti i potenziali difetti, ecco che con il passare del tempo emergono anche altri aspetti che possono creare qualche malumore.

Finisce la fase dell’innamoramento e… iniziano i dubbi!

Secondo le ultime indagini che sono state portate a termine sull’amore, la fase della limerenza, ovvero quella in cui si è talmente innamorati che si vedono esclusivamente i pregi, ha una durata che è compresa, nella maggior parte dei casi, tra tre mesi e un anno. In seguito, ecco che i sentimenti subiscono un’evoluzione e si entra nella fase dell’amore romantico.

Tante persone, però, nel momento in cui capiscono che quella forte sensazione di innamoramento sta lasciando spazio ad una nuova situazione, ecco che si spaventano e iniziano a fiorire i dubbi sul proprio partner, ma anche sull’amore che si prova nei suoi confronti.

Preoccuparsi, in questi casi, non serve assolutamente a nulla, dal momento che tutte queste fasi caratterizzano il normale processo evolutivo di qualunque amore. Tutto ciò che conta di più è prestare la massima attenzione su due aspetti che fanno da traino per la relazione di coppia, ovvero la comunicazione e la fiducia.