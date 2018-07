Google WI-FI in Italia, che cos’è e come funziona

Google Wi-Fi arriva anche in Italia: il router modulare si può utilizzare da solo o in una rete con più unità con configurazione automatica, in modo da avere copertura totale per la casa, gli uffici medi e grandi. Come funziona, dove si vende in Italia e quanto costa Google WI-FI.

Google WI-FI in Italia, in arrivo il router intelligente

Dopo Google Home, l’altoparlante intelligente, Big G porta in Italia un altro oggetto lanciato dagli Stati Uniti da quasi due anni. Si chiama Google Wi-FI e si tratta di un router intelligente e modulare che ormai è entrato in commercio a dicembre 2016. L’azienda di Mountain View ha quindi dato il via libera per la distribuzione e la vendita anche nel Belpaese. Le caratteristiche di Google WI-FI che fanno decisamente la differenza rispetto agli altri router presenti sul mercato sono tre, ovvero l’impostazione modulare, al connessione automatica con configurazione attraverso la app Google, il design e il prezzo.

Google WI-FI in Italia: impostazione modulare

Questa tecnologia può essere impiegata da solo o in più unità. In questo modo, abitazioni private e uffici pubblici, anche con importanti metrature, possono avere una copertura con segnale potente e uniforme. Ogni elemento della rete di router che si viene a creare replica istantaneamente il segnale di quelli adiacenti. Sarà possibile navigare dalla stanza più lontana di origine della connessione Internet principale.

Google WI-Fi in Italia: connessione automatica

La costituzione della rete di router avviene automaticamente, come il passaggio dal modulo all’altro. Niente più segnale assente, in quanto è Google WI-FI che sceglie in maniera dinamica le impostazioni ottimali per funzionare al meglio. È adatto agli ambienti molto congestionati. I centri urbani, ad esempio, hanno le reti WI-FI che si sovrappongono tra loro. Si può avere più controllo sulla propria Rete attraverso l’apposita app Google per smartphone Android e iOS.

Google WI-FI: design e prezzo

Il design di questo gadget tecnologico firmato dall’azienda di Mountain View è molto lontano da quello sterile e robotico dei router in commercio finora. Google WI-FI è un cilindro dalle linee morbide, in linea con gli strumenti di Google Home. Il router sarà disponibile nei negozi terrestri con brand Unieuro e Mediaword a un prezzo dii 139,00 Euro, ma online possono esserci delle svendite. In Italia, anche i negozi TIM avranno la possibilità di vendere questo strumento. Lo stesso Google mette a disposizione un pacchetto di tre unità al modico costo di 359,00 Euro.