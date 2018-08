Perché scegliere di fare un MBA di alto livello

Il mondo delle imprese ogni giorno che passa diventa sempre più competitivo, l’unico modo per riuscire a primeggiare è ottenere delle solide competenze, quelle che agli inizi della tua carriera ti può dare un MBA, Master of Business Administration di una Business School di primo livello.

E’ la risposta che le aziende danno alle sfide, avere personale altamente formato con solide basi al fine di avere una visione a tutto tondo della strategia migliore da adottare e perseguire sui mercati.

Frequentare un MBA della Bologna Business School serve non solo per avere migliori opportunità di carriera ma anche per riuscire ad acquisire una visione più ampia del sistema impresa. Le proprie competenze vanno ampliate ed aggiornate, nell’ambito del proprio sviluppo professionale che come si è ormai capito, non può rimanere relegato al compito di funzione ma deve includere il processo decisionale per intero.

Il lavoro di un manager sul campo rischia di non cogliere opportunità di crescita per la propria azienda semplicemente perché non vengono colti segnali anche importanti che provengono dal mercato. La capacità di dare un’organizzazione a molte attività che si svolgono deriva dalla comprensione dei processi strategici. Questi argomenti vengono affrontati in un MBA.

Si tratta di crescere nella propria predisposizione manageriale e migliorare in breve tempo le proprie competenze. E’ un investimento che si rivela utile a partire già dal breve periodo poiché cambia la prospettiva sia dell’azienda che della propria carriera.

I benefici derivanti dal partecipare ad un MBA

Ciò che da un MBA in prima battuta si ottiene, è senz’altro lo sviluppo delle competenze tecnico-specialistiche, affrontate in maniera concreta e diretta. Chi partecipa ad un MBA ha già delle proprie competenze di base provenienti dai corsi universitari e anche dal proprio lavoro, per chi lo avesse già intrapreso. Il corso inquadra queste conoscenze nell’ambito della vita aziendale con una visone strategica dal quale dedurre l’importanza per il sistema impresa.

Tutte le aree aziendali vengono analizzate come parte essenziale del funzionamento di un’azienda di successo, ne fanno parte le aree del marketing e commerciale, finanza e controllo, strategia, operations, gestione delle risorse umane e amministrazione. Ciò che fa un MBA è applicare strumenti che sono già applicati nelle aziende di preminenza, da ciò se ne desume l’importanza in termini di prosecuzione nell’ambito lavorativo.

Uno dei più importanti benefici di partecipare ad un MBA di livello, è senz’altro la rete che si sviluppa con gli tutti gli attori al corso. Colleghi e docenti unitamente ai testimoni aziendali che prendono parte, stimolano l’apprendimento ed il confronto. Le conoscenze che si sviluppano diventano un network a cui attingere nel tempo per usufruire di consulenze in una logica aziendale. Fare networking è importante per qualsiasi manager e lo è ancor di più al di fuori dell’azienda, per usufruire di pareri o note che non sono viziati dalla visione ristretta o interessata che si ha tra colleghi.

Le soft-skill, come la leadership, saper guidare e motivare un team, riuscire a prendere decisioni sotto stress, la visione dell’intero processo e non del proprio lavoro isolato dai suoi effetti aziendale, sono capacità di cui si prende atto e se ne diventa consapevoli. A ciò giova molto la partecipazione attiva di manager d’impresa che trasmettono situazioni concrete attraverso il team building.

Assumere maggior consapevolezza di se è un traguardo che si raggiunge al termine di un corso in MBA. Le maggiori competenze acquisite permettono maggiori possibilità di orientamento, proprio perché la visione che offre un MBA è a 360°.

In ultimo l’MBA ha una caratteristica fondamentale. E’ l’internazionalizzazione fondamentale per respirare da subito la dimensione del proprio lavoro, che non è relegato al sistema azienda Italia ma deve guardare ai contesti internazionali dove si giocano vittorie e sconfitte. Se l’azienda va bene è perché ha sviluppato commesse che ha sottratto ad altre aziende il più delle volte, è questa la consapevolezza che bisogna acquisire, la concretezza.