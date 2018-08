Terranova nero: dolce e di famiglia il cane che tutti vorrebbero

Il Terranova è un cane dall’animo buono e dall’intelligenza sopraffina, non tradisce mai il suo padrone e gioca teneramente con i bambini. Forse per questo è una delle razze più ricercata, anche perché tende ad adeguarsi facilmente a molti stili di vita.

Tuttavia le sue dimensioni richiedono un giardino ampio o comunque uno spazio non di poco conto, e tra l’altro necessita di addestramento per contenere la sua esuberanza.

Per chi ci tiene particolarmente alla pulizia, non è una razza ideale poiché perde molto pelo e soprattutto tende a sbavare un po’ ovunque.

Terranova nero: pregi e difetti

Per un cane del genere non si possono che spendere soltanto parole positive dal momento che non farebbe del male nemmeno ad una mosca. E infatti tra i pregi che rappresentano il Terranova nero ci sono la dolcezza, la mansuetudine, e la tenerezza. Ha un’arguzia sopra la media, non è esigente tanto che si adatta ad ogni ambiente e si farebbe ammazzare per la protezione della famiglia anche se non è affatto aggressivo.

Per quanto riguarda i difetti, caratterialmente non ne ha se non che vuole costantemente la compagnia tanto che non tollera di rimanere solo, sporca molto ed è soggetto a colpi di calore. In più è talmente esuberante da richiedere un’attenta educazione al fine di non diventare un “baciatore” di tutti i mostri ospiti. A tal proposito ci si potrebbe rivolgere a degli esperti del settore come l’allevamento Montevento: per maggiori info visitare il sito https://www.montevento.net/

L’aspetto del Terranova nero e il suo vivere in famiglia

Il Terranova può presentarsi nero o marrone (cioccolato o bronzo), ma comunque sia sempre dal pelo folto. Volendo c’è anche la variante del bianco a macchie nere. Il pelo lungo lo porta a soffrire di colpi di calore, quindi dovrebbe vivere in un luogo fresco.

Questa razza è l’ideale per le famiglie che vogliono un cane e dispongono di spazio e tempo a sufficienza da regalargli. I cuccioli di Terranova hanno una tenerezza che incanta, immediatamente si affezionano in particolare ai bambini con cui giocano e scherzano senza problemi o senza avvilirsi. Controllarlo comunque è importante per far sì che i bambini non lo usino come giocattolo (proprio perché lui non si ribella e sopporta di tutto). Questo vuol dire che non dovremo permettere loro di salirgli in groppa, anche perché gli fa male alla salute.

Il Terranova non va bene per stare in appartamento dal momento che necessita di molto spazio e di un giardino da viversi per lunghe corse e liberi movimenti.

Caratterialmente è il tipo di cane che vuol partecipare alle attività familiari ed è perfetto per chi ha bambini piccoli e cerca un cane affidabile. Oltretutto è una razza che va d’amore e d’accordo con gli altri animali, grazie al loro grado di socializzazione: unico problema è che la loro stazza potrebbe rischiare di calpestare cani più piccoli o altri animali involontariamente, dunque occhio a quando giocano.

Nonostante la mole, è un cane molto fragile e dalla grande sensibilità che obbedisce più se viene incoraggiato piuttosto che se rimproverato in malo modo

Il Terranova, come molti cani di grossa taglia, può essere affetto da displasia dell’anca e del gomito e altri problemi articolari, malattie nonché da disturbi alle palpebre.