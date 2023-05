Quando conviene cambiare la fotocopiatrice

By

La fotocopiatrice è uno di quei macchinari che vengono usati con una notevole frequenza nell’ambito di un gran numero di lavori da ufficio.

Detto questo, ci sono situazioni che richiedono un intervento urgente e altre che, invece, dovrebbero portare semplicemente a inserire il cambio del macchinario durante la normale attività di programmazione e gestione dei beni aziendali. Ci sono tante piattaforme che offrono la possibilità di effettuare il noleggio fotocopiatrice Roma con la massima facilità e rapidità, in base alle proprie preferenze e necessità.

I vari malfunzionamenti di una fotocopiatrice

Sia che sia colpa dell’usura che di una manutenzione totalmente assente, ci sono diverse situazioni in cui la fotocopiatrice non riesce ad essere più efficiente come un tempo. I malfunzionamenti che impediscono il flusso di stampa è chiaro che devono essere risolti il prima possibile, altrimenti il macchinario diventa inservibile.

Per capire, inoltre, se è arrivato davvero il momento di cambiare la stampante o fotocopiatrice, conviene svolgere un controllo generale della macchina. Ciascuna fotocopiatrice, infatti, è dotata di un’apposita velocità di stampa, che viene misura in ppm, ovvero pagine per minuti.

Uno dei primi “sintomi” di un malfunzionamento è proprio una riduzione della normale velocità di stampa.

Un altro fattore che conviene analizzare per comprendere se la stampante lavori al massimo delle sue potenzialità o meno, è certamente relativo al carrello dei fogli. Se si inceppano di frequente i fogli oppure si nota un’usura che ha colpito i rulli, allora ci sono indicazioni molto gravi e concordanti per cui conviene provvedere alla sostituzione della macchina con un nuovo modello.

La soluzione del noleggio

Nel corso degli ultimi anni, quando c’è da cambiare una stampante o una fotocopiatrice, al fianco della soluzione dell’acquisto si è diffusa una seconda strada che, in alcuni casi, è più semplice da percorrere ed è pure più vantaggiosa dal punto di vista economico. Stiamo facendo riferimento al noleggio di una fotocopiatrice. ù

A volte, quindi ci si chiede quando è davvero conveniente una soluzione piuttosto che l’altra. Si tratta di una domanda che si pongono diverse aziende e società che hanno la necessità di sostituire un apparecchio piuttosto vecchio e ormai obsoleto.

I vantaggi del noleggio

Se vi state chiedendo quando conviene effettivamente prendere in considerazione il noleggio di una fotocopiatrice, è giusto sottolineare come l’aspetto che fa la differenza è senz’altro quello relativo alla stampa di un certo numero di copie al mese. Per fare una stima corretta, il noleggio diventa un’ottima soluzione se dovete effettuare meno di mille copie in trenta giorni.

Il noleggio di una fotocopiatrice vuol dire anche sottoscrivere un contratto con la società che offre una simile opportunità, che fornisce anche tutto ciò che riguarda tale macchinario, come ad esempio i toner e i vari elementi che servono per effettuare la fotocopia. Grazie al noleggio, nella maggior parte dei casi, nel contratto è inclusa pure la garanzia per la durata convenuta tra le parti.

È bene mettere in evidenza come la garanzia di cui stiamo parlando, nella maggior parte dei casi è in grado di garantire la copertura di tutta la durata del noleggio della fotocopiatrice.

i tratta di un aspetto decisamente conveniente, soprattutto per via del fatto che riesce a garantire un livello di sicurezza molto più alto qualora dei danni il macchinario dovesse subire dei danni.

Chiaramente, sarebbe utile anche effettuare un vero e proprio calcolo riguardante il prezzo. Grazie al noleggio di una fotocopiatrice, è previsto il pagamento di varie rate mensile e nell’importo di queste ultime sono comprese anche tutte quelle spese che si riferiscono all’attività della manutenzione.

Non solo, visto che in tale somma è compreso anche il prezzo legato a un’eventuale assistenza nel caso in cui dovessero insorgere dei danni.