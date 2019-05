Recuperare dati velocemente, alla scoperta di EaseUS Data Recovery Wizard

Perdere i dati è uno di quegli inconvenienti che, senza ombra di dubbio, può creare numerosi guai, soprattutto in ambito lavorativo. Poter contare su un programma che sia in grado di recuperarli in modo semplice e veloce è un po’ il sogno di tutti coloro che si sono trovati in tale situazione. Il recupero dei dati, infatti, non è assolutamente così facile come si possa pensare, ma serve un software appositamente sviluppato per portare a termine tale operazione.

EaseUS Data Recovery Wizard, sinonimo di efficienza e rapidità

Tra i migliori programmi che si possono trovare online per il recupero dei dati troviamo indubbiamente EaseUS Data Recovery Wizard. Tra i suoi punti di forza troviamo il fatto di essere davvero completo, mettendo a disposizione degli utenti praticamente tutto ciò che può servire loro per ritrovare i dati perduti. Non solo, visto che garantisce anche una notevole rapidità e facilità nello svolgere tale operazione, grazie ad un’interfaccia estremamente intuitiva che permette anche agli utenti meno esperti di svolgere con successo tale operazione.

Facilità d’uso e i formati di file che si possono ripristinare

Uno dei punti di forza di EaseUS Data Recovery Wizard, oltre al fatto di proporre la versione base in via del tutto gratuita, è senz’altro quello di essere decisamente semplice da usare. In tre passaggi si possono recuperare file che sono stati cancellati oppure formattati. I file che questo programma è in grado di ripristinare sono davvero numerosi e si riferiscono ad ogni formato possibile (oltre 200 quelli che vengono supportati), tra cui immagini, filmati, email, musica, documenti e così via. Molto interessante la possibilità di sfruttare una vantaggiosa promozione, che permette di effettuare il download della versione Pro di EaseUS Data Recovery Wizard al 50% rispetto al prezzo di listino: qui troverete il codice coupon per poter beneficiare di questo sconto. Il vantaggio di poter contare sulla versione Professionale è indubbiamente quello di poter recuperare dati senza alcun tipo di vincolo dal punto di vista quantitativo, oltre ad avere il supporto tecnico praticamente a vita.

Aggiornamenti e novità

Negli ultimi aggiornamenti sono state introdotte delle novità molto interessanti, come il supporto al recupero di file compressi HFS, oppure il miglioramento del recupero dei file da disco FAT32 che è stato oggetto di formattazione. Un’altra importante novità è rappresentata dall’analisi drive di sistema di MacOS 10.13 e 10.14 anche nel momento in cui il SIP risulta abilitato. Inoltre, è in grado di effettuare il recupero di dati in formato mp3, mov, rar e zip con una qualità nettamente superiore rispetto alle precedenti versioni. Infine, l’interfaccia utente è stata ancor più ottimizzata, in modo tale da offrire agli utenti un prodotto il più intuitivo possibile.

Come funziona EaseUS Recovery Wizard?

Il primo passo è quello di andare alla ricerca della specifica posizione in cui sono stati persi i vari file. Dopo averla individuata, ecco che si può procedere con la scansione. Durante questa seconda fase, il programma va alla ricerca di tutti quei file che sono stati rimossi oppure sono stati resi inaccessibili. Infine, ecco la terza e ultima fase, rappresentata dal filtraggio dei vari file, dalla loro visualizzazione e, successivamente, da loro recupero.