Sara Carbonero, moglie di Iker Casillas, operata per un tumore alle ovaie

Sara Carbonero ha annunciato sulla sua pagina Instagram di essere stata operata per un tumore alle ovaie. La giornalista e moglie di Iker Casills dovrà affrontare mesi di lotta, come da lei specificato, dopo essersi spaventata moltissimo per l’infarto che ha colpito suo marito lo scorso primo maggio durante un allenamento con il Porto.

L’annuncio di Sara Carbonero

L’annuncio di Sara Carbonero arriva direttamente dal suo profilo personale Instagram. La giornalista e moglie del portiere Iker Casillas, ha condiviso con tutti i suoi fan una notizia che nessuno si aspettava.

La giornalista ha postato una foto con una massima di Haruki Murakami che letteralmente dice: “Una volta finita la tempesta, non ricorderai come l’hai fatto, come sei sopravvissuto. Non sarai nemmeno sicuro se la tempesta sia davvero finita. Anche se una cosa è certa, quando esci da quella tempesta, non sarai la stessa persona che l’ha vissuta”.

A accompagnare la fotografia con la frase dello scrittore giapponese, famoso in tutto il mondo, un messaggio della Carbonero ai fan. La giornalista ha scritto: “Quando ancora non ci siamo ripresi dallo spavento, la vita ci ha sorpreso di nuovo. Questa volta è toccato a me, quella orrenda parola di 6 lettere che faccio ancora fatica a scrivere”.

Il tumore alle ovaie

Sara Carbonero, nel messaggio sul suo profilo Instagram, spiega ai suoi seguaci che si tratta di un tumore alle ovaie. La giornalista ha rivelato che qualche giorno fa i dottori le hanno diagnosticato un tumore ovarico maligno e che già è stata sottoposto ad un intervento chirurgico, sottolineando che sia andato bene.

La moglie di Iker Casillas ha specificato che il cancro è stato preso in una fase iniziale e che per qualche mese dovrà essere sottoposta a delle cure e trattamenti specifici. La bellissima e seguitissima giornalista ha poi aggiunto: “So che la strada sarà dura ma anche che avrà un lieto fine. Ho il supporto della mia famiglia e dei miei amici e una grande equipe medica” – poi continua – “. Colgo l’occasione per chiedere ai miei colleghi giornalisti il rispetto e l’intesa con cui mi hanno sempre trattata, specialmente in questi momenti difficili e delicati per me e la mia famiglia”.