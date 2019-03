Rinoplastica, un intervento sempre più richiesto

Gli interventi di rinoplastica sono da sempre tra quelli più richiesti in Italia. Giovani e meno giovani ricorrono a questa tipologia di intervento per rendere più gradevole il proprio aspetto. Un’ imperfezione del naso talvolta può essere fonte di complessi e rendere difficili i rapporti con le persone e la vita di tutti i giorni.

La rinoplastica è un intervento che modifica un punto molto importante del nostro aspetto. Il viso è come un biglietto da visita, che dà una prima impressione di noi a chi non ci conosce. Per questo molti pazienti scelgono la chirurgia per ritrovare autostima e migliorare i propri rapporti sociali.

Come ci conferma il chirurgo plastico a Firenze Dott. Fabio Quercioli, spesso sono i giovani sotto i 30 anni che ricorrono all’intervento per migliorare il proprio aspetto. Una forma del naso non soddisfacente o che non si armonizza con i lineamenti del viso può portare una persona a chiudersi in sé stessa e rapportarsi agli altri con difficoltà.

Quali sono le tipologie più comuni di rinoplastica?

Come abbiamo visto, la rinoplastica è uno degli interventi di chirurgia plastica più richiesti. Questa procedura può avere numerose varianti, come di seguito esemplificato.

Intervento per la riduzione del naso

Nella maggior parte dei casi, i pazienti che si rivolgono a un chirurgo specializzato nella rinoplastica sono interessati a effettuare una riduzione. In questo caso l’intervento può riguardare sia le dimensioni che la lunghezza del naso. Il chirurgo, al momento del primo incontro, discute con il paziente la tipologia dell’intervento e le opzioni tra cui scegliere. Non è sempre detto, infatti, che il risultato a cui il paziente aspira sia realizzabile al 100%.

Intervento per l’aumento del naso

La seconda causa più comune di intervento al naso, anche se ciò può sembrare strano, è l’incremento delle dimensioni. Questa tipologia di operazione è richiesta da chi ha la necessità di incrementare la larghezza del ponte nasale, soprattutto per fini estetici. L’aumento può essere richiesto se il naso è poco sviluppato per un difetto congenito o se una lesione ne ha ridotto le dimensioni. In genere in questi casi si rimodella la cartilagine del naso per modificarne struttura.

Rinoplastica post-traumatica

Il naso è una delle parti che più facilmente si può rompere, in particolare a causa di incidenti automobilistici. Un danno alla cartilagine e alle ossa può modificare del tutto l’aspetto del naso. La rinoplastica serve per riparare le lesioni causate dal trauma e riportare il naso alla perfetta funzionalità e ad una forma armoniosa.

Per concludere, indipendentemente da quale sia l’origine del problema, affidarsi a uno dei migliori chirurghi estetici specializzati nella rinoplastica è la migliore soluzione. Il primo vantaggio è sicuramente quello legato al risultato estetico, il secondo è psicologico e si riconduce a un miglioramento del rapporto con le persone e i propri amici.

Chi si trova a Firenze o in una città limitrofa può prendere un appuntamento presso lo studio del Dott. Fabio Quercioli. Grazie all’esperienza maturata nel corso della sua carriera, sarà in grado di offrire come chirurgo plastico il miglior consiglio.