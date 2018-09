11 settembre 17 anni dopo: il video restaurato dell’attacco alle Torri Gemelle ( video)

Un documento straordinario che testimonierà per sempre l’immensa tragedia che colpì l’America quel giorno di 17 anni fa; sono i fotogrammi dei momenti successivi alle esplosioni che sbriciolarono due grattacieli di New York, un attacco alle Torri Gemelle che costo la vita a centinaia di innocenti; oggi sono stati rilasciati i video restaurati che furono realizzati da quello che oggi è un ex cameraman della Cbs, il cui nome è Mark LaGanga. LaGanga filmò i soccorritori, i poliziotti e vigili del fuoco al lavoro, riprese lo strazio dei feriti e lo stupore di chi vide il disastro in prima persona. Oltre trenta minuti di disperazione impressi per sempre in uno documento storico straordinario che ancora commuove e lascia sconvolti.

Qui di seguito il video