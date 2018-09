Alitalia: Di Maio ne annuncia la chiusura

Alitalia (ma anche altre infrastrutture come, Ilva, Autostrade, Fs, Anas) sta diventando l’argomento spinoso del Governo italiano. Non mancano infatti i dossier sulla scrivania dei ministri che richiedono l’attenzione degli stessi. Leggermente accantonati all’indomani del disastro del Ponte di Genova, si ritorna oggi sulle strategie da adottare in materia infrastrutture.

Alitalia: quali le sorti per di Maio?

Quali siano le sorti di Alitalia ancora non si è capito. Certo è che dopo aver concluso la questione ILVA, il Governo si sta ponendo altri obiettivi. non a caso il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio ha dichiarato che “Qualche giorno fa abbiamo concluso il dossier Ilva, adesso arriveremo a conclusione anche del dossier Alitalia con ottimi risultati sia per i dipendenti ma soprattutto per i cittadini italiani”.

Ad ogni modo sembra che prevalga l’esigenza di dare dimostrazione che questo sia un Governo differente dagli altri, in grado di prendere delle concrete decisioni utili a incanalare il Paese verso scelte consapevoli.

Cosa ne sarà dell’Alitalia?

La nuova maggioranza, sul fronte della politica industriale cerca di non darsi per vinto, e cogliendo l’occasione di un’audizione in Camera, Di Maio sostiene che “ci sono ottime possibilità, stiamo parlando con tutti e a breve arriveremo alla conclusione, alla chiusura anche di questo dossier”.

Si prospettano delle settimane e dei mesi decisivi in cui la priorità sarà quella di stabilire le sorti dell’Alitalia, sorti che verranno discusse in concomitanza con il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Prosegue poi ancora il ministro del lavoro in audizione così “La priorità del Governo è sì di attirare investitori, ma anche garantire una leadership nella governance pubblica”.