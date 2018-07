Audi A8: una luxury car d’avanguardia

Prestazioni elevate, sportività, eleganza, comodità e sicurezza. Sono questi i caratteri distintivi dell’Audi A8, disponibile anche nella sua versione Large per soddisfare al meglio le esigenze di chiunque e dotata in una fitta rete di sensori e algoritmi per salvaguardare la nostra salute e, allo stesso tempo, anche quella degli altri. Grazie alla trazione integrale e alla possibilità di aggiungere l’optional delle ruote posteriori sterzanti, l’Audi A8 gestisce al meglio la strada con una tenuta a dir poco ottimale. Il tutto è firmato dalla famosa azienda made in Germany che, ormai da diversi anni, si contraddistingue nel suo settore di appartenenza.

Una berlina eccellente e versatile

L’Audi A8 non è una macchina comune. E’ il mezzo ideale per chi vuole viaggiare con comodità anche per percorrere delle distanze molto lunghe. Questo è reso possibile dai materiali eccellenti con i quali vengono realizzate le macchine dell’azienda tedesca, ma non solo. A fare in modo che i viaggi avvengano al massimo della comodità e della sicurezza, oltre ai materiali, si aggiungono anche i sistemi evoluti di autonomia, ad esempio quello di guida autonoma di livello 3.

La trazione integrale e la versione Large

Una delle principali caratteristiche dell’Audi A8 riguarda la trazione integrale che, tra l’altro, può essere combinata con le ruote sterzanti posteriori qualora fosse necessario. Questo optional, ossia quello delle ruote posteriori sterzanti, fa in modo che la macchina gestisca al meglio la strada, tenendola perfettamente anche sulle curve più tortuose. Inoltre, l’Audi A8 è disponibile in due diverse versioni. La prima, normale, e la seconda è la versione Large che, come si può intuire dal nome, è leggermente più grande dell’altra, offrendo una comodità maggiore.

Meglio il motore TDI o TFSI?

Molti si chiedono quale sia meglio, tra il motore TDI e quello TFSI. In realtà, nel caso dell’Audi A8 ci sono ben poche differenze. Sono entrambi dei motori silenziosi, prestanti e sicuri. Il motore a Diesel, ossia il TDI, offre però una maggiore autonomia, senza dimenticare il fatto che il costo è leggermente inferiore rispetto a quello TFSI. In ogni caso non bisogna dimenticare che, quando si parla di automobili della portata di un’Audi, tutti i modelli sono stati concepiti per soddisfare delle esigenze specifiche e i motori saranno comunque prestanti per quelle necessità.

La tecnologia dell’Audi A8

Come ultima cosa, ma non ultima per ordine di importanza, l’Audi A8 offre una tecnologia avanzata che aumenta ulteriormente il livello di sicurezza del mezzo. Stiamo parlando di una fitta rete innovativa costituita da sensori e algoritmi in grado di valutare in ogni momento il contesto circostante durante il viaggio così da poter reagire il più prontamente possibile e in modo assolutamente graduale per mettere al sicuro la nostra vita.