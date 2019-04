Barcone sul Tevere a Roma: come organizzare una festa indimenticabile

Organizzare una festa non è sempre semplice: soprattutto quando si vuole che la propria festa sia indimenticabile e sopratutto faccia divertire tutti. In quest’ottica, il barcone sul Tevere a Roma può apparire come una delle scelte migliori che possano essere realizzate: cosa può esserci di meglio, infatti, di un evento realizzato in un luogo così tanto turistico e dominato da competenza e professionalità?

Che cos’è il barcone sul Tevere

Il barcone sul Tevere è ormai una tradizione molto consolidata all’interno della Capitale. Il Tevere è il fiume fondamentale della città, il fiume che le ha dato vita e che ancora oggi caratterizza molta dell’importanza – non soltanto turistica – della metropoli stessa.

Scegliere un tipo di festa che si svolga sul barcone sul Tevere vuol dire scegliere una festa fuori dagli schemi, certamente dedita a un certo tipo di organizzazione e professionalità.

Il barcone sul Tevere permette di offrire delle atmosfere suggestive, cariche di bellezza ed emozione in rapporto a quelle che sono le grandi opere romane che attirano turisti da tutto il mondo.

A ciò si aggiunge, senza dubbio, l’ampio ricorso alla tradizione che passa attraverso l’organizzazione delle feste, la cucina e tanto altro ancora. Chi festeggia sul Tevere, insomma, può cogliere a pieno merito lo spirito romano e goderne nel migliore dei modi.

Quali feste possono essere realizzate sul barcone sul Tevere

Chi ha intenzione di realizzare una festa sul barcone sul Tevere deve essere ben conscio del fatto di trovarsi di fronte a una doppia possibilità: una festa tranquilla, organizzata con cena e aperitivo, e una festa più sfrenata, con tanto di discoteca ed open bar.

La differenza è considerevole non soltanto dal punto di vista culinario: cambiano le atmosfere, gli ambiti, ma la sostanza – la bellezza del luogo, la competenza e la professionalità del personale – è la stessa.

Antipasti, primi piatti ereditati dalla tradizione romana, secondi a base di carne e pesce, contorni o possibilità di scegliere tra diversi tipi di fritti sono le caratteristiche principale di chi sceglie di realizzare un aperitivo e una cena.

Chi invece sceglie il classico party non può fare a meno dell’open bar, dei cocktail preparati rigorosamente di chi del barman non fa soltanto un mestiere ma anche una vocazione, della buona musica e dei ritmi scatenati che ne derivano.

A proposito della musica: DJ, ballerini e figure artistiche di ogni genere certamente non mancano. La musica proposta è degli anni ’70 – ’80, ma non sono disdegnate anche forme di musica più ricercate e commerciali.

Quanto alle altre forme di divertimento, innanzitutto è possibile vestirsi in maschera e divertirsi entrando in un clima piratesco o dell’epoca degli anni ’70. In secondo luogo, si può scegliere tra una vasta gamma di figure che possono allietare la serata: dai classici ballerini fino agli stripman e alle ballerine brasiliane per chi vuole realizzare una festa fuori dagli schemi.

Insomma, le possibilità non mancano e la festa può essere realizzata in qualsiasi modo: qualunque sia l’impostazione della serata che si desidera, si può essere sicuri del fatto che lo staff del barcone sul Tevere sarà pronto a soddisfare ogni esigenza nel migliore dei modi.